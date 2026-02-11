Crítiques sindicals al "fracàs innegable" del nou sistema de recollida de deixalles a Manresa
El president del comitè d’empresa de la concessionària denuncia que els treballadors han vist incrementada la seva obligació de "treure la gran quantitat de bosses i porqueria del terra manualment"
La secció sindical de la UGT de FCC Manresa, que actualment té la presidència del comitè d'empresa, ha expressat "molta preocupació" pel "fracàs innegable" del nou sistema de recollida de deixalles.
El president del comitè de treballadors de l’empresa concessionària de la recollida de residus, Santi Valdés, denuncia que el mal funcionament del sistema amb contenidors tancats i horaris restrictius és evident “a tot Manresa i, en especial, al casc antic”. Posa com a exemple que els operaris que fan la neteja de les àrees d’aportació on hi ha contenidors “han vist incrementada la seva obligació de treure la gran quantitat de bosses i porqueria del terra manualment”. Una pràctica, com a mínim, “no desitjable en el nostre gremi, ja que la nostra feina hauria de ser únicament la de buidar els contenidors amb els flamants vehicles dels quals disposem”.
Valdés relata que, ara fa uns mesos, l'Ajuntament va decidir que aquesta acumulació de deixalles en els carrers del casc antic no es podia llençar als contenidors de les ubicacions d'allà on es recull, perquè després els contenidors s'omplen massa ràpid.
Els sindicalistes consideren que el govern municipal no vol reconèixer que els contenidors s'haurien de buidar més sovint, augmentant la freqüència de pas dels camions o la quantitat de contenidors en llocs conflictius.
Doble manipulació manual
En comptes d’això, l’ordre és que l’acumulació de brutícia es carregui manualment en un vehicle i es transporti per ser abocada, després de tornar a ser manipulada manualment, a uns contenidors que s'han habilitat al passeig del Riu, al carrer Jorbetes i al carrer Verge de l'Alba.
Segons el sindicat, “aquesta tasca del tot incomprensible, per amagar la fallida del sistema, fa que es multipliqui exponencialment la possibilitat de patir ferides, talls o de punxar-se amb una xeringa, sense oblidar la sobrecàrrega de feina que això comporta”.
Afegeix que el problema de les bosses i les deixalles fora dels contenidors és evident a tota la ciutat i implica una sobrecàrrega que està comportant “moltes baixes”.
La UGT demana que l'Ajuntament revisi aquesta manera de treballar i adopti mesures “si no vol que tot plegat col·lapsi i el problema evident dels carrers plens de brutícia vagi a més. Els treballadors n'estan farts i la ciutadania no es mereix una ciutat tan bruta”.
Pensa que, com a mínim, haurien de mantenir els contenidors oberts i no traslladar la porqueria manualment d'un lloc cap a un altre, “això és surrealista i no té cap ni peus”.
Creuen que la millora de les dades de reciclatge que exhibeix l’Ajuntament “no és lícit que siguin a canvi de la salut física i mental” dels operaris.
