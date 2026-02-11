Detinguts a Manresa per comprar mòbils robats arreu de l'Estat i revendre'ls, blanquejar diners i fer usurpació d'identitats
Es tracta d'un home i una dona, de 36 i 28 anys respectivament, detinguts com a presumptes autors d’un delicte de receptació, usurpació d’identitat, estafa i blanqueig de capitals.
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Manresa van detenir el passat dimarts 3 de febrer un home i una dona, de 36 i 28 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de receptació, usurpació d’identitat, estafa i blanqueig de capitals. La investigació es va iniciar a finals del 2024, arran de diverses denúncies per la sostracció de telèfons mòbils en diferents punts de l’Estat. Arran de les investigacions es va comprovar que les ubicacions dels terminals sostrets coincidien repetidament en un mateix carrer de Manresa.
Després de mesos de tasques d’investigació minuciosa, els mossos van poder relacionar els fets amb dues persones i amb el vehicle que utilitzaven habitualment. El passat 3 de febrer, els investigadors van localitzar el vehicle a Manresa amb els dos sospitosos a l’interior. Durant l’escorcoll, els agents hi van localitzar 26 telèfons mòbils sostrets i una gran quantitat de diners en efectiu. Els dos ocupants van quedar detinguts, i una quinzena dels telèfons recuperats s’han pogut retornar als seus legítims propietaris.
Dos dies més tard, el 5 de febrer, es va dur a terme una entrada i perquisició al domicili dels detinguts. S’hi van localitzar 72 telèfons mòbils, 13 auriculars sense fil, 41.000 euros en efectiu embolicats en paper film, 5 ordinadors portàtils, 55 DNI d'identitats diferents dels investigats, 5 documents d'identitat d'altres països, 5 passaports, 2 rellotges intel·ligents, 28 targetes SIM, i una tauleta electrònica.
També van localitzar llibretes i fulls amb anotacions de models de telèfons i preus, i altres components d’electrònica com un llapis de memòria, un teclat, un ratolí, 14 targetes de memòria, i altres objectes de valor com un anell i dues carteres.
Usurpaven identitats per contractar serveis
A partir d’aquests indicis, els Mossos van atribuir a les dues persones investigades un delicte continuat de receptació, d’estafa, d’usurpació d’identitats i blanqueig de capitals.
Els detinguts compraven mòbils i altres objectes sabent que eren sostrets, el que es coneix com un delicte de receptació. Per les dates en què consten sostrets els telèfons i les diferents anotacions manuscrites, el delicte s’hauria estat cometent de manera continuada des de 2024.
Els detinguts manipulaven els telèfons per fer compres o contractar crèdits en nom dels seus usuaris, accedint als seus comptes de PayPal i bancs en línia. També se servien dels documents d’identitat d’altres persones per contractar línies de telèfon, suplantant-ne la identitat, i per desbloquejar els telèfons. La investigació continua oberta per esclarir les diferents pràctiques fraudulentes que s’haurien dut a terme.
D’altra banda, el fet de localitzar fins a 41.000 € en efectiu amagats al domicili, repartits en paquets i a punt per ser enviats a un altre país, es considera un indici de blanqueig de capitals.
Els dos detinguts van passar el 6 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció de Manresa.
Què és el delicte de receptació?
La receptació és un delicte que consisteix a aprofitar-se de béns sabent que procedeixen d’un delicte. Per exemple, vendre joies o mòbils sabent que prèviament s’han sostret a algú. Aquest delicte fa més difícil la recuperació dels objectes robats o furtats i afavoreix que l’autor se’n pugui lucrar. Comprar objectes sabent que han estat robats, també és delicte. Bona part de les detencions per receptació s’emmarquen en el Pla Kanpai per combatre la multireincidència.
