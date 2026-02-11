Els docents tallen la C-55 i la C-59 amb motiu de la vaga educativa
Els piquets han sortit a primera hora del matí del Pius Font i Quer de Manresa, després d’una tancada, i marxaran cap a la manifestació convocada aquest dimecres a Barcelona
Docents del Bages i el Moianès han tallat aquest matí la C-55 i la C-59 en el marc de la vaga educativa convocada arreu de Catalunya. Abans del tall de carretera, els professors s’han concentrat a Manresa, d’on han sortit en piquet des de l’institut Pius Font i Quer. En aquest centre, ahir s’hi va celebrar una tancada com a prèvia de la mobilització d’avui. La jornada va incloure una assemblea, un sopar comunitari i un passi de vídeo, i alguns docents hi van passar la nit per marxar plegats cap a la manifestació convocada aquest dimecres al migdia a Barcelona.
Ara per ara, la protesta afecta la C-55, a Manresa i Olesa de Montserrat, i també a la C-59, a Moià. Els talls provoquen retencions puntuals en aquests punts viaris.
L’acció forma part d’un cicle de mobilitzacions impulsat per l’Assemblea de Docents de la Catalunya Central per defensar l’educació pública i reclamar millores laborals per a tot el personal educatiu de la Generalitat. Els participants denuncien que el sistema educatiu català arrossega des de fa anys una situació complicada a causa de la manca crònica de finançament i de polítiques que, asseguren, n’han comportat una degradació.
Segons l’Assemblea de Docents, el Departament d’Educació incompleix la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) pel que fa a la inversió, ja que recorden que s’està lluny del 6% del PIB que fixa la norma. En canvi, critiquen que sí s’han desplegat decrets que, al seu parer, han comportat pèrdua de democràcia als centres, manca d’estabilitat de les plantilles, abús d’interinitat i provisionalitat, així com canvis curriculars constants sense consens. També denuncien el tancament sistemàtic de grups a la pública i els atacs judicials a l’escola en català.
Les mobilitzacions ja fa dies que s’allarguen a la capital del Bages. Dijous passat, docents es van manifestar pel centre de Manresa sota lemes com “Ja n’hi ha prou” i “Menys discursos i més recursos”, per reclamar una educació pública digna i de qualitat. Asseguren que el Departament no dona resposta a les necessitats reals del sistema i insisteixen en la necessitat de reduir ràtios, incrementar recursos per atendre la diversitat de l’alumnat i disminuir la càrrega burocràtica.
Diverses carreteres tallades
Els manifestants han tallat a partir de les set del matí diverses vies arreu de Catalunya. A Barcelona, s'ha tallat la Ronda Litoral en els dos sentits a l'altura de la Vila Olímpica, la Gran Via a la zona de la Campana, la Ronda de Dalt i l'avinguda Meridiana. A Mataró, els manifestants han tallat la C-32 en sentit Barcelona durant mitja hora. A les comarques gironines es troba tallada l'N-II a Vilamalla.
A més, segons el Servei Català de Trànsit, també es troben tallades per manifestacions la C-58 a Sant Quirze del Vallès, la C-17 a Gurb, la C-37 a Valls i la C-55 a Manresa. Tant a la protesta de la Ronda Litoral com a la de la C-32 s'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra abans d'aconseguir tallar les carreteres.
