Els Bombers inspeccionen amb un dron l'estat de la casa cremada al carrer Santa Llúcia

El cos d'emergències ha desplegat la unitat de drons per ajudar els tècnics a analitzar l'estructura de l'edifici

Els bombers de la unitat de drons del cos, desplegant-ne un davant l'edifici cremat a Manresa / Arxiu particular

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han desplegat aquest matí un dels seus drons per a ajudar a analitzar l'estat de la casa que es va cremar el diumenge al número 27 del carrer de Santa Llúcia de Manresa.

El mal estat en què va quedar l'edifici fa impossible entrar a analitzar-lo per dins. De fet, l'endemà mateix de l'incendi, quan es va fer la primera inspecció tècnica per part de Bombers i de l'arquitecte i tècnics de l'Ajuntament de Manresa, aquests no van arribar a passar del primer replà quan van entrar a l'edifici. Els sostres intermedis havien col·lapsat després de 9 hores d'incendi i dels milers de litres d'aigua que es van arribar a llençar per apagar unes flames fortament alimentades per tot el material present i acumulat a diferents punts de l'edifici, entre ells neumàtics de cotxe.

El mal estat de la construcció, amb el risc d'ensorrament total que suposa, i el molt material acumulat, també han dificultat les tasques d'identificació de l'origen real de l'incendi. Més enllà de les possibles causes que denunciaven els veïns, segons han confirmat a Regió7 els Bombers de la Generalitat, de moment no s'ha pogut emetre un informe concloent sobre com i on es va originar l'incendi el diumenge al matí. I sense aquest informe, tal com han confirmat fonts dels Mossos d'esquadra, no s'obrirà una investigació penal dels fets.

Potser el vol del dron de Bombers no aportarà més dades per saber com va començar el foc, però sí una imatge clara de com va quedar l'edifici cremat i, molt més important per als veïns, com aquest foc va afectar les cases adjacents, els números 25 i 29, que avui en dia segueixen desallotjades, i amb la majoria dels veïns residint a l'Alberg del Carme de Manresa.

