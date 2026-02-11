Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els docents sopen i dormen al Pius abans de manifestar-se a Manresa i Barcelona

Un pa amb tomàquet i botifarra per recuperar forces i a descansar en sacs de dormir al gimnàs de l'institut

Francesc Galindo

Manresa

Abans que els docents es manifestessin a Manresa i Barcelona van protagonitzar una tancada a l'institut Pius Font i Quer. Primer es van trobar en assemblea i, després, van agafar forces per la jornada moguda que s'esdevindria.

Van sopar pa amb tomàquet i botifarres amb sucs i aigua i van dormir en sacs de dormir al gimnàs de l'institut. Una tancada per fer caliu i compartir l'objectiu comú d'expressar un fort descontentament amb les condicions en les quals han de dur a terme la seva feina i que consideren que, a banda de perjudicar a mestres i professors, té un impacte sobre la qualitat de l'ensenyament que reben els alumnes i l'atenció a les famílies.

