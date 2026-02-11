Els docents sopen i dormen al Pius abans de manifestar-se a Manresa i Barcelona
Un pa amb tomàquet i botifarra per recuperar forces i a descansar en sacs de dormir al gimnàs de l'institut
Abans que els docents es manifestessin a Manresa i Barcelona van protagonitzar una tancada a l'institut Pius Font i Quer. Primer es van trobar en assemblea i, després, van agafar forces per la jornada moguda que s'esdevindria.
Van sopar pa amb tomàquet i botifarres amb sucs i aigua i van dormir en sacs de dormir al gimnàs de l'institut. Una tancada per fer caliu i compartir l'objectiu comú d'expressar un fort descontentament amb les condicions en les quals han de dur a terme la seva feina i que consideren que, a banda de perjudicar a mestres i professors, té un impacte sobre la qualitat de l'ensenyament que reben els alumnes i l'atenció a les famílies.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març