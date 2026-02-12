Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa
Policia Local i Manteniment envolten de tanques la zona per evitar el pas de vianants i vehicles
Un arbre de grans dimensions amenaça de caure damunt el carrer a la cruïlla dels carrers Sant Joan d’en Coll i arquitecte Gaudí de Manresa.
Per aquest motiu la Policia Local i Manteniment de l’Ajuntament de Manresa han envoltat de tanques tot el perímetre, aquest migdia.
S’ha tallat la circulació de trànsit en aquest punt. Es fan desviaments cap a l’arquitecte Gaudí en amunt, en direcció al barri de la Sagrada Família, i també cap a la carretera de Vic. En aquest darrer tram s’ha hagut d’invertir el sentit de circulació.
L’arbre presenta una inclinació que fa sospitar que podria caure en qualsevol moment. A més a més, l’escocell on és plantat presenta algunes esquerdes. Tot plegat ha motivat que s’hagi encerclat de tanques i cintes per evitar que passi gent a la seva vora.
També hi ha cintes que avisen que està prohibit el pas a les entrades dels parcs de Manresa. Entre ells el de Sant Ignasi, on a més a més hi ha la llar d’infants Picarol al mig que aquest dijous té les portes tancades seguint la resolució del govern de suspendre totes les activitats educatives.
També el parc de l’Agulla de Manresa romandrà tanca tot el dia.
