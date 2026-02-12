Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat

El negoci fa més d'un any que va tancar i està pendent de la dissolució de la societat Germans Codina, que el portava, i del traspàs a una nova societat

La gasolinera sense activitat des de fa mesos

La gasolinera sense activitat des de fa mesos / Mireia Arso

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La gasolinera que hi ha al número 80 de la carretera de Cardona de Manresa, entre el carrer del Dos de Maig i el passatge de Sinera, que fa més d’un any que està tancada, és previst que torni a obrir amb un altre nom i a mans d’una nova societat.

Segons ha pogut saber Regió7, la societat Germans Codina, que és la que portava la gasolinera, s’ha trencat. Actualment, s’està acabant el procés per fer-ne la dissolució i, per altra banda, hi ha el traspàs de la gasolinera a una nova societat. Una vegada s’hagi completat tot plegat, un dels dos germans Codina és qui es quedarà amb la benzinera de la carretera de Cardona, mentre que l’altre es quedarà amb el nom de la societat Germans Codina i un altre negoci.

De cara a final de mes hi podria començar a haver canvis a la gasolinera amb la idea de reactivar-la, com la instal·lació d’algun cartell.

Detal on es veu la brutícia acumulada a terra entre els sortidors

Detall on es veu la brutícia acumulada a terra entre els sortidors / Mireia Arso

