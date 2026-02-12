La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
El negoci fa més d'un any que va tancar i està pendent de la dissolució de la societat Germans Codina, que el portava, i del traspàs a una nova societat
La gasolinera que hi ha al número 80 de la carretera de Cardona de Manresa, entre el carrer del Dos de Maig i el passatge de Sinera, que fa més d’un any que està tancada, és previst que torni a obrir amb un altre nom i a mans d’una nova societat.
Segons ha pogut saber Regió7, la societat Germans Codina, que és la que portava la gasolinera, s’ha trencat. Actualment, s’està acabant el procés per fer-ne la dissolució i, per altra banda, hi ha el traspàs de la gasolinera a una nova societat. Una vegada s’hagi completat tot plegat, un dels dos germans Codina és qui es quedarà amb la benzinera de la carretera de Cardona, mentre que l’altre es quedarà amb el nom de la societat Germans Codina i un altre negoci.
De cara a final de mes hi podria començar a haver canvis a la gasolinera amb la idea de reactivar-la, com la instal·lació d’algun cartell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu