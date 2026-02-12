Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa

Fins a les 8 del matí, la Regió d'Emergències Centre havia registrat cinc avisos per vent, cap d'ells greu

Arbre caigut sobre uns cotxes al Xup

Arbre caigut sobre uns cotxes al Xup / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Un arbre caigut a Manresa és fins a les 8 del matí l'actuació més destacada que han hagut de fer els Bombers de la Generalitat des que ha començat aquest segon episodi de vent.

L'avís s'ha donat a les 7:29 minuts d'aquest matí. Un pi de grans dimensions s'ha tombat sobre dos cotxes a la parada del bus del barri del Xup, a Manresa. Afortunadament, sense conseqüències personals.

Notícies relacionades

Per la resta, fins a les 8 del matí s'han comptabilitzat 5 intervencions de Bombers, cap d'elles greu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  2. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  3. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  4. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  5. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  6. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  7. Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
  8. L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu

Ferit menys greu un conductor d'un patinet en un accident amb un cotxe a Manresa

Ferit menys greu un conductor d'un patinet en un accident amb un cotxe a Manresa

Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa

Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa

Puigcerdà arregla l'ascensor panoràmic del barri de l'estació i el posa en marxa quatre mesos després

Puigcerdà arregla l'ascensor panoràmic del barri de l'estació i el posa en marxa quatre mesos després

Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent

Les plantes de Seat i Ebro cancel·len els torns de nit i de primera hora del matí per l'avís de vent

Arbres a la carretera: quines vies de la Catalunya central es troben afectades pel vent?

Arbres a la carretera: quines vies de la Catalunya central es troben afectades pel vent?

Primers estralls de la forta ventada: una trentena de vols cancel·lats al Prat i noves afectacions a Rodalies

Primers estralls de la forta ventada: una trentena de vols cancel·lats al Prat i noves afectacions a Rodalies

Tradició i gastronomia es donen cita a Sant Fruitós en una edició rècord de la Festa de l’Arròs

Tradició i gastronomia es donen cita a Sant Fruitós en una edició rècord de la Festa de l’Arròs

El Solsonès porta el món tecnològic a la gent gran dels pobles

El Solsonès porta el món tecnològic a la gent gran dels pobles
Tracking Pixel Contents