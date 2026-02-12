Cau un arbre a la parada del bus del Xup a Manresa
Fins a les 8 del matí, la Regió d'Emergències Centre havia registrat cinc avisos per vent, cap d'ells greu
Manresa
Un arbre caigut a Manresa és fins a les 8 del matí l'actuació més destacada que han hagut de fer els Bombers de la Generalitat des que ha començat aquest segon episodi de vent.
L'avís s'ha donat a les 7:29 minuts d'aquest matí. Un pi de grans dimensions s'ha tombat sobre dos cotxes a la parada del bus del barri del Xup, a Manresa. Afortunadament, sense conseqüències personals.
Per la resta, fins a les 8 del matí s'han comptabilitzat 5 intervencions de Bombers, cap d'elles greu.
