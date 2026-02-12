Centenars d’espelmes formaran un arbre de la ciència la vigília de la Festa de la Llum de Manresa
L’artista i exregidora Anna Crespo farà la proposta per a la catorzena edició de l’Encesa
Regió7
L’Encesa de la Nova Llum, organitzada per Òmnium Bages-Moianès des de fa catorze anys, presentarà un projecte de l’artista manresana Anna Crespo, a la plaça de Sant Domènec de Manresa, que representarà un arbre inspirat en la idea de l’arbre de ciència lul·lià, pel que té de vincle amb la natura, la persona, el creixement, el coneixement, la transmissió, acompanyat de la frase «Som el somni», de l’expresidenta d’Òmnium Muriel Casals, que va morir fa deu anys.
L’acció es farà, com cada any, en la vigília de la Festa de la Llum de Manresa, el divendres 20 de febrer, a les set del vespre, amb centenars d’espelmes que encendran persones voluntàries, i aquest any presenta a la plaça de Sant Domènec.
Anna Crespo Obiols és artista plàstica, llicenciada en Belles Arts, membre fundadora del col·lectiu Gènere i Gèneres, ha participat a la Taula d´Arts Visuals i ha estat regidora de Cultura per Esquerra a l’Ajuntament de Manresa. L’organització fa una crida als voluntaris que vulguin ajudar a encendre els centenars d’espelmes, perquè es trobin a la plaça de Sant Domènec a partir de les 7 de la tarda.
Òmnium Bages va ser l’entitat administradora de la Festa de Llum de Manresa l’any 2013 i un dels actes que va promoure va ser l’Encesa de la Nova Llum.
15.000 espelmes
En aquella ocasió, la vigília de la Llum, el dia 20 de febrer i coincidint amb l’arribada de la llum i l’aigua a la plaça de Sant Domènec, 15.000 d’espelmes van il·luminar el camí, tot al llarg de la Muralla del Carme, fins a la plaça dels Infants i part del centre històric de la ciutat.
A més de convidar els ciutadans a posar espelmes a finestres i balcons, l’acció consistia a instal·lar rengleres d’espelmes a les vores dels carrers i places del centre històric de Manresa.
També s’hi van sumar molts comerços decorant amb espelmes els aparadors. La voluntat d’Òmnium ha estat des del primer moment que aquesta acció arreli dins dels actes de la Festa de la Llum, que es consolidi com una tradició, que els manresans se la facin seva i que la ciutat s’ompli d’espelmes aquella nit.
Amb aquest objectiu, l’entitat s’ha encarregat de coordinar les edicions posteriors de l’acció, en una iniciativa que aplega desenes de voluntaris i que es troba oberta a la participació de totes aquelles persones que vulguin col·laborar encenent una espelma per contribuir a fer l’acte més lluminós.
