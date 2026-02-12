Creu Roja atén una trentena de persones afectades per l’incendi del carrer de Santa Llúcia de Manresa
Està fent el seguiment de les famílies desallotjades i el lliurament de kits d’higiene individuals i mudes de roba
Destaca la coordinació amb els serveis públics implicats, clau per donar una resposta humanitària immediata
Regió7/G.C.
Creu Roja al Bages ha participat activament en l’atenció a les persones afectades per l’incendi ocorregut diumenge passat en un edifici del carrer de Santa Llúcia de Manresa, on va actuar en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil i els Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa.
En el marc d’aquesta emergència, la Creu Roja al Bages ha ofert suport humanitari immediat a una trentena de persones afectades, procedents dels blocs d’habitatges més perjudicats per l’incendi.
Mitjançant atenció directa, s’està fent el seguiment de les famílies desallotjades i el lliurament de kits d’higiene individuals i mudes de roba a aquestes persones, que han estat acollides temporalment a l’alberg de Manresa.
La intervenció s’ha desenvolupat al llarg de diversos dies, amb una primera actuació el mateix diumenge a la tarda-vespre i amb continuïtat durant els dies posteriors. En aquesta línia, es manté i mantindrà la seva intervenció per assegurar el benestar de tots els veïns damnificats.
Aquesta actuació s’emmarca en els principis de Creu Roja, que estableixen la presència de l’entitat davant les situacions d’emergència amb l’objectiu de donar una resposta ràpida, coordinada i centrada en les persones per contribuir a millorar les seves condicions de vida en moments de màxima vulnerabilitat.
L’entitat destaca la coordinació amb els serveis públics implicats, que ha estat clau per fer possible una resposta humanitària immediata amb l’objectiu de vetllar per la dignitat i la qualitat de vida de les persones ateses.
