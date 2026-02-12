Els atropellaments a Manresa baixen el 2025 un 14 per cent, i no s'ha patit cap víctima mortal
Manresa va registrar 738 accidents l’any 2025, dels quals 66 van ser atropellaments.
La capital del Bages va registrar 738 accidents l’any 2025, dels quals 66 van ser atropellaments. Afortunadament, les dades mostren que la major part dels atropellaments provoquen ferits lleus, i que malgrat el volum d’incidents, no s’ha produït cap víctima mortal.
Així, pel que fa a la gravetat de les lesions, el balanç anual indica 8 atropellaments amb ferits greus, 11 amb ferits menys greus i 45 amb ferits lleus, cosa que confirma que la major part dels accidents tenen conseqüències de baixa o mitjana gravetat. Tot i la millora global de les dades, per a l’Ajuntament l’atropellament de vianants continua sent un àmbit de vigilància prioritària en seguretat viària.
La xifra de 66 atropellaments suposa un descens moderat del 14% en el conjunt de l’any 2025 respecte del 2024. Tot i això, l’evolució mensual és irregular, amb mesos amb descensos significatius i altres amb augments puntuals.
L’anàlisi mensual mostra diferències significatives al llarg de l’any. El novembre destaca com el mes amb més incidència, especialment pel nombre elevat d’atropellaments dins de pas de vianants i de ferits greus. En canvi, els mesos d’estiu, especialment l’agost, presenten una activitat pràcticament nul·la, i el mateix mes de desembre presenta una reducció molt notable respecte de l’any anterior.
Quant a la localització dels atropellaments, la majoria continuen produint-se dins dels passos de vianants. L’any 2024, el 69% dels atropellaments van tenir lloc dins de pas de vianants, mentre que el 2025 aquesta xifra s’eleva fins al 74%. Paral·lelament, els atropellaments fora del pas de vianants disminueixen, passant del 31% al 26%. Aquestes dades posen de manifest la necessitat de continuar reforçant tant la prudència dels conductors com l’atenció i la responsabilitat de les persones vianants, fins i tot en zones teòricament protegides per als vianants.
Del conjunt d’atropellaments, 49 s’han produït dins de passos de vianants, mentre que 17 han tingut lloc fora d’aquests espais senyalitzats.
Per cert, que només a un 4'3% dels accidents hi ha present un VMP, un vehicle de mobilitat personal, com són els patinets. Per tant, al 95,7% dels accidents restants no n'hi ha cap d’implicat. De fet, com ja va publicar Regió7 en el seu moment, cap VMP ha estat causant d'un atropellament a la capital del Bages. Hi ha hagut un total de 32 patinets implicats en accidents, d'aquests 9 han caigut tots sols i els 23 restants han picat contra un altre vehicle.
