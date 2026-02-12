Un estudi d’UManresa mostra que un de cada deu alumnes d’entre 4 i 5 anys encara fa servir el biberó
La Clínica Universitària porta a terme el Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars
Escolars de 18 centres de Manresa i de 3 d’altres localitats (La Gleva, Santpedor i el Pont de Vilomara i Rocafort) es beneficiaran aquest curs 25-26 de la vint-i-dosena edició del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars (PDP) que impulsa la Clínica Universitària de Manresa. Aquest programa ha servit per detectar, per exemple, que un de cada deu alumnes d’I4 (entre 4 i 5 anys) encara fa servir el biberó.
Es recomana que els infants deixin el biberó de manera gradual a partir dels 12 mesos i, com a màxim, retirar-lo completament als 18-24 mesos.
Concretament, la passada edició del programa va constatar l’ús del biberó en un 11,2% dels nens i en un 9,9% de les nenes explorats. Les exploracions de logopèdia han permès detectar problemes d’alteració de la parla, alteracions orofacials, problemes de dentició i maloclusió i hàbits orofacials que poden ser lesius, com l’esmentat ús del biberó.
Més obesitat en nens que en nenes
L’exploració de podologia, que es realitza als alumnes d’I5, analitza, entre d’altres paràmetres, el pes dels infants, que pot incidir en l’estructura dels peus. Altres elements que s’examinen són la sudoració, les pigues, el tall de les ungles o la mobilitat de les articulacions de l’extremitat inferior, entre d’altres. Pel que fa al pes, en la passada edició es van detectar un 17,2% de nens amb obesitat, un percentatge que és inferior en el cas de les nenes (13,6%).
L’exploració podològica ha detectat també un elevat percentatge d’infants amb genolls que s’ajunten més del compte. En el cas dels nens, se n’han diagnosticat un 24% dels casos i, en el de les nenes, un 20,3%. També s’han detectat un 29,2% de nens que presenten una inclinació augmentada en caminar i un 22% de nenes.
Finalment, pel que fa a l’exploració de fisioteràpia, que es porta a terme als alumnes de quart de primària, el problema més habitual que s’ha diagnosticat és una disminució de la potència de les extremitats inferiors, que afecta el 57,3% dels nens i un 40% de les nenes. També s’han trobat un 36% de casos de nens i un 24,2% de nenes que presenten un escurçament de la musculatura posterior de les cames i alteracions de l’equilibri monopodal, que afecten especialment els nens, amb un 24,2% dels casos, i que són molt menys habituals en les nenes (9,2%).
El curs passat, el PDP es va tancar amb 1.132 exploracions a 885 nens i nenes de 18 escoles de Manresa.
