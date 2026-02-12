Ferit el conductor d'un patinet en un accident amb un cotxe a Manresa
L'accident va ser per encalç al carrer Puigmercadal
Manresa
Un jove de 18 anys veí de Manresa va resultar ferit aquest dimecres en ser atropellat per un cotxe que el va encalçar per darrere. L'accident es va produir al carrer de Puigmercadal, als volts de les 15.10 minuts de la tarda. Per causes que s'investiguen, el turisme, conduït per una veïna de Navarcles, de 43 anys i que va resultar il·lesa va encalçar el patinet elèctric que conduïa un veí de Manresa, de 18 anys, que va resultar amb ferides lleus/menys greus, de les quals va ser atès pel SEM en un primer moment al lloc dels fets i posteriorment va ser traslladat CUAP Bages.
