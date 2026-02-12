L’alcalde de Manresa visita a la Mion la llar d'Ampans per conèixer de prop un espai residencial per a adults
La visita, aquest dimecres, va formar part de la iniciativa 'L’alcalde als barris' i va permetre a Aloy apropar-se al dia a dia dels residents i professionals d'aquest equipament
Regió7/G.C.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va visitar aquest dimecres la Llar Mion, una llar residencial per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, en el marc del programa municipal 'L’alcalde als barris'. Durant la visita també hi va ser present el regidor Lluís Vidal Sixto.
La trobada els va permetre conèixer de prop el funcionament d’aquest tipus de llars, concebudes com a espais de vida on les persones poden desenvolupar el seu projecte vital amb els suports necessaris, en entorns integrats a la comunitat. Al llarg de la visita es va compartir el dia a dia de les persones residents, així com de l’organització, i el model d’acompanyament que s’hi duu a terme.
Dret a un habitatge digne
Les llars residencials per a adults tenen com a objectiu garantir el dret a un habitatge digne, afavorir l’autonomia personal i promoure la inclusió social. Es tracta d’habitatges adaptats, moderns i confortables, que ofereixen un entorn segur i proper, pensat per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen.
El servei compta amb equips professionals multidisciplinaris que treballen conjuntament amb cada persona resident per definir i desenvolupar el seu pla de vida, ajustant els suports a les necessitats, capacitats i ritmes de cadascú. Aquest acompanyament permet donar resposta a les diferents etapes de la vida, fomentant la participació activa i la vinculació amb l’entorn.
La visita va ser una oportunitat per visibilitzar el paper de les llars residencials com a recurs essencial dins els serveis d’atenció a les persones i per fer valdre un model basat en els drets, i la vida en comunitat.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa