L'Ajuntament de Manresa anima a fer costat a l'Associació de Cardiopaties Congènites en les seves demandes
Aquest dissabte 14 de febrer se celebra el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites
Són el tipus més comú de malformacions congènites i afecten a un de de cada cent naixements
A Catalunya es tradueix en el naixement anual d'aproximadament 600 infants amb alguna forma de cardiopatia
Regió7
Aquest any, l'Ajuntament de Manresa se solidaritza amb la celebració del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, que té lloc el 14 de febrer. Tot i que, a causa del Festival Jardins de Llum en el marc de la Festa de la Llum, no es podrà il·luminar la façana del consistori de vermell com en altres ocasions, l'Ajuntament s'ha unit a la campanya #corquecreix, destinada a sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia que afecta aproximadament 20.000 infants i adolescents a Catalunya.
Cada any, 600 infants neixen amb cardiopatia a Catalunya, una condició que es manté al llarg de la vida i que comporta importants reptes emocionals, psicològics i socials tant pels afectats com per les seves famílies. El 95% dels infants amb aquesta afecció arriben a l'edat adulta, gràcies als avenços mèdics i la recerca continuada.
Les principals peticions
L'Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) aprofita aquesta jornada per donar veu i visibilitat als desafiaments que afronten les famílies i demanar a les administracions públiques que prenguin mesures adequades per satisfer les seves necessitats. Algunes de les principals demandes inclouen: major comprensió i sensibilització social, recursos de suport psicosocial més especialitzats, un augment de la rehabilitació cardíaca pediàtrica i més ajudes econòmiques per les famílies que han de viatjar per rebre atenció mèdica.
El Consell de la Infància i l’Adolescència de l’AACIC ha publicat un manifest que recull aquestes i altres demandes, avalant la necessitat d'una legislació que reconegui les discapacitats orgàniques i un paper més actiu dels mitjans de comunicació.
L'Ajuntament de Manresa anima tota la ciutadania a unir-se a aquesta causa i ajudar a fer visible una realitat que, tot i no veure's, es viu intensament dia a dia.
