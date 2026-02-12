Representants bagencs de Junts celebren al Congrés l’aprovació de la llei contra la multireincidència
L’alcalde de Sant Vicenç, Daniel Mauriz, i l’alcaldable de Manresa, Ramon Bacardit, van assistir a la votació
Regió7
Daniel Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet, i l’alcaldable per Manresa Ramon Bacardit han celebrat al Congrés dels Diputats, a Madrid, l’aprovació de la llei de reforma del codi penal que augmenta el càstig a la multireincidència, amb el suport del PSOE, el PP, Vox, el PNB i Junts, partit que va impulsar la proposta.
Els representants bagencs formen part d’un grup de càrrecs electes catalans que no s’han volgut perdre la votació. Bacardit i Mauriz han destacat que l’aprovació del canvi legislatiu suposa un important pas endavant per afrontar un problema que fa anys que cou.
Impacte en els municipis
Bacardit i Mauriz han destacat que la reforma del Codi Penal és un avenç a nivell general, però també ho serà per a cada municipi en particular perquè impactarà en la proliferació de furts de telèfons mòbils, dispositius electrònics i “fins i tot eines dels hortolans i pagesos que poden veure com els afecten la collita. Tot això amb l’abstenció d’ERC”, ha volgut subratllar Bacardit.
