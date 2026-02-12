Tensió i moltes peticions en la visita de l’alcalde de Manresa a la barriada Mion
Abans de començar una reunió amb veïns, que va tancar la jornada d’ahir de Marc Aloy al barri, l’associació veïnal li va lliurar un feix d’instàncies i reclamacions pendents que va generar un moment d’enfrontament
L’Associació de Veïns de la barriada Mion-Puigberenguer-Poal de Manresa va avisar en un comunicat que considerava que la visita d’aquest dimecres de l’alcalde Marc Aloy en el marc de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’ era «postureig» i que li lliuraria un dossier amb les instàncies i reclamacions oficials que han anat registrant des de principis de 2025 i no s’han resolt, i l’instaria a assistir a la pròxima assemblea general, el 21 de març, per portar-los solucions, però que no hi hauria interlocució. Així ho va fer un membre de l’entitat veïnal una vegada reunits en una sala de l’escola les Bases, amb una trentena de veïns, moment que va generar molta tensió i alguns retrets.
Una situació molt incòmoda que va acabar amb una desena de veïns marxant amb el que va lliurar el dossier en representació, va dir, de les 400 famílies del barri associades, i una vintena quedant-se fins al final de la sessió, que va començar a 2/4 de 6 de la tarda i va acabar passades les 7 del vespre. Entremig, moltes peticions, sobretot, de veïns del sector del Poal pel mal estat dels camins. També del carrer de la Verge de les Neus.
Les parades de la visita
La visita de l’alcalde, acompanyat pel regidor Lluís Vidal Sixto com a responsable d’Acció Comunitària i, en la reunió final amb els veïns, també per Mariana Romero, regidora de Vila Pública, va incloure una primera parada a quarts de 10 del matí al complex d’habitatges tutelats per a gent gran. Després, a la llar d’infants municipal la Llum; a l’últim nadó nascut al barri, l’Elisabet, en una casa particular, on van lliurar un detall a la família (a les famílies de tots els infants nascuts a Manresa se’ls envia una carta de felicitació de l’alcalde i un pitet); a la residència d’avis del carrer de la Concòrdia; a la llar residencial d’Ampans, a comerços del barri i al casal de la Generalitat. Per tancar, van mantenir la trobada amb els veïns, alguns dels quals hi van assistir amb pancartes on posava Camins Poal vergonya!, Una comèdia municipal basada en un drama veïnal i Benvingut Mr. Aloy. Porta solucions, que remetia als cartells penjats pel barri amb una foto de l’alcalde lluint un barret de xèrif i un de vestir emulant la pel·lícula de Berlanga Bienvenido Mr. Marshall. A Aloy, la ironia no li va fer gràcia, tal com va manifestar un cop passat el moment d’enfrontament inicial.
«Al barri n’estem molt farts»
Abans de lliurar-li el dossier i tocar el dos, el portaveu de l’associació de veïns va dir al batlle «que al barri n’estem molt farts que vinguis a dir que vens a escoltar mentre aquí hi ha les nostres reclamacions, que no han estat ateses». Va afegir que «no ens feu cas fa molts anys en molts temes que estan encallats. Tenim la sensació que vens a passejar, la nostra confiança en vosaltres s’ha perdut totalment». El va instar a assistir a l’assemblea del mes vinent i a fer-ho amb solucions a unes instàncies i reclamacions que, va assegurar, si fa o no fa són les mateixes que el 2024 i el 2023. Aloy, quan va poder parlar, li va recriminar uns retrets que va titllar com a injustos i que precisament es feia aquella sessió per parlar de les demandes del barri. No els va convèncer.
Tot seguit, amb un to més pausat, però igualment contundent en alguns casos per part dels veïns que van voler intervenir, va continuar la sessió, amb moltes peticions dels presents que l'alcalde va anar apuntant en una llibreta.
Crítica als tècnics municipals
El mal estat d’alguns camins del Poal que no es van arreglar en la darrera intervenció que s’hi ha fet, com el de cal Tàsias, va portar la regidora Romero a anunciar que ha signat un contracte urgent per valor de 5.000 euros que aniria a aquests camins pendents. Un veí va explicar un altre cas semblant i va assegurar que, a l’hora de solucionar-ho o, en aquest cas, de no solucionar-ho, «el problema no sou vosaltres, són els tècnics [municipals]» que «no escolten».
Un altre veí va celebrar les millores del nou sistema de contenidors tancats i va agrair la instal·lació de nous passos elevats a l’avinguda Universitària. Per contra, va repassar un rosari de problemes al carrer de la Verge de les Neus, i en va plantejar les solucions. Es va parlar del caos viari entorn del Gimnàstic, i a la rotonda del MacDonald's els caps de setmana, i van demanar a l’alcalde si l’Ajuntament podria impedir que posin un Burger King al costat. També hi va haver demandes per la manca d’aparcament a la Mion. Aloy va admetre que és un problema, però que «no tenim finques» i que per trobar un solar que es pugui habilitar com a aparcament «ens hem de posar d’acord amb un privat». Va dir que el buscaran.
La visita d’ahir va ser l’onzena d’ençà que va començar la iniciativa 'L’alcalde als barris', el 2014.
