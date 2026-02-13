Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat amb motiu del Carnestoltes Infantil de Manresa
Aquest diumenge, 15 de febrer, a partir de les 11 del matí, es tallarà el passeig de la República, hi haurà talls puntuals per on passi la rua i un tall final al carrer de Carrasco i Formiguera
L’alcalde ha publicat publica un ban amb consells de seguretat amb motiu de la festa
Regió7
Amb motiu dels actes del Carnestoltes Infantil de Manresa 2026 que tindrà lloc aquest diumenge, 15 de febrer, l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guàrdia, ha publicat un ban amb recomanacions per garantir la seva celebració amb la màxima seguretat i per tal de prevenir possibles accidents i danys. Enguany, un total de 16 comparses escolars participaran en la cercavila, que estarà ambientada en el món del circ i en la qual s'espera una participació similar a la de l'any passat, amb unes 3.000 persones.
La publicació inclou una sèrie de consells de seguretat d’acord amb el protocol d’actuació redactat pels serveis de Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa que, no només tenen en compte la celebració de la rua de diumenge, sinó que també inclouen les activitats vinculades al Carnestoltes organitzades per escoles i entitats de la ciutat.
Els talls durant la rua
Com és habitual, a partir de les 11 del matí, es realitzarà un tall de trànsit al passeig de la República per a la concentració de les comparses i talls de trànsit puntuals a partir d'1/4 de 12 durant el recorregut de la rua: passeig de la República, Plana de l’Om, carrer del Born, plaça Sant Domènec, Muralla Sant Domènec, passeig de Pere III (1r tram), plaça de Neus Català Pallejà, carrer d'Àngel Guimerà (prolongació) i carrer de Carrasco i Formiguera-plaça Font de les Oques.
Amb motiu de la festa final i un cop arribi la rua a la plaça de la Font de les Oques es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de Carrasco i Formiguera, entre el carrer d'Àngel Guimerà i el carrer de Ginjoler. Aquest tall de trànsit es mantindrà fins a la finalització dels treballs de neteja del vial. Amb motiu d’aquest acte es prohibirà l’estacionament de l’àmbit esmentat.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa