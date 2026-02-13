Atropellen una dona a l'inici de la Pujada Roja de Manresa
La víctima es trobava conscient i ha estat atesa al lloc de l'accident i posteriorment traslladada pel SEM
Manresa
Una dona de mitjana edat ha estat atropellada poc abans de dos quarts de tres de la tarda a la carretera de Vic de Manresa, a l'alçada del número 213, poc després de la Plaça Prat de la Riba, a l'inici del que es coneix com a Pujada Roja.
Segons testimonis presencials, la dona travessava pel pas de vianants quan ha estat atropellada per un vehicle que sortia del carrer de Sant Joan. La víctima ha estat atesa en un primer moment per treballadors de la zona, que l'han tapada per què estava plovent en aquell moment, fins que ha arribat la Policia Local de Manresa i el SEM. La dona estava conscient i ha estat traslladada per a la seva atenció sanitària.
