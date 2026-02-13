La consellera de Recerca coneix les singularitats del campus d'UManresa
La universitat mostra a la consellera els projectes que connecten la formació amb la prestació de serveis al territori
Regió7
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha visitat aquest divendres UManresa, el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). L’han rebut l’alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy i Guàrdia, i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños Díez. Durant la visita, la consellera ha conegut els projectes que fan singular el campus: els serveis assistencials i educatius vinculats als estudis que imparteixen les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa.
A més de la visita, Montserrat s’ha reunit amb els responsables de la Fundació Universitària del Bages - UManresa.
La visita s’ha iniciat a la Clínica Odontològica Universitària (COU), el darrer servei assistencial i docent que ha estrenat UManresa. La Clínica Odontològica, que forma part de la Clínica Universitària, es va posar en marxa l’estiu passat i des d’aquest mes de gener acull les primeres pràctiques de l’estudiantat d’Odontologia de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. A més de la funció docent, la COU ofereix serveis odontològics a la ciutadania, amb convenis amb entitats i institucions per garantir la salut bucodental a persones i a col·lectius amb risc d’exclusió.
20 anys de Clínica Universitària
Després de la Clínica Odontològica, la visita ha continuat a la Clínica Universitària, el primer dels serveis assistencials i docents que va posar en marxa la Fundació Universitària del Bages fa més de 20 anys. Amb un edifici propi des de l’any 2012, la Clínica és l’espai on es duu a terme bona part de la formació pràctica dels estudis de la Facultat de Ciències de la Salut, principalment els d’Infermeria i els de Podologia, però també de Logopèdia i de Fisioteràpia.
La Clínica també ofereix atenció sanitària en aquests àmbits que està oberta al conjunt de la ciutadania. Part d’aquesta assistència té una vocació social per fer-la arribar a col·lectius desafavorits. En aquest edifici, la visita s’ha centrat en el Centre de Simulació, CISARC, que compta amb equipament de darrera generació per a l’ús d’aquesta metodologia d’aprenentatge i entrenament professional.
La consellera ha acabat el recorregut a l’edifici FUB4, l’edifici que concentra els estudis i els serveis de l’àmbit de l’educació. Allà ha pogut conèixer el Lab 0_6, un centre que ofereix activitats per acostar la ciència i l’experimentació als infants. El curs passat, les propostes del Lab van arribar a 19.437 nens i nenes d’arreu de Catalunya. A més, impulsa la formació de docents per acostar la ciència a les aules i fa recerca en el terreny de l’educació científica a les primeres edats, amb una atenció especial a la inclusivitat i la igualtat de gènere.
