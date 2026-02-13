Els premis Batec reconeixen els periodistes Gonçal Mazcuñán, Josep Genescà i Jordi de Planell
De Planell rebrà el Premi Periodista de l'Any; Mazcuñán i Genescà, el Premi Trajectòria ex aequo, i el Premi a la Iniciativa Periodística recaurà en Televisió del Berguedà i El Ganxo
El lliurament serà al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, el 6 de març, en un acte obert a tothom
Els guardons els atorga la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Regió7
La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya celebrarà el divendres 6 de març, al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, els Premis Batec, els guardons anuals que reconeixen cinc categories: Periodista de l’Any, Trajectòria, Reportatge o Iniciativa periodística local, i els tradicionals Premis Plata i Plàtan.
Els premis segueixen la voluntat itinerant de celebrar-se cada any en una localització diferent de la Catalunya Central, després de les edicions anteriors a Berga, Igualada i, l’any passat, a Vic.
La vetllada tindrà lloc a les 7 de la tarda i serà conduïda pels periodistes col·legiats Xavier Serrano i Laura Tapiolas. L’acte és obert a tothom i també inclourà una conversa amb alguns dels premiats.
Jordi de Planell, Premi Periodista de l’Any
El periodista Jordi de Planell (Vic, 1995) rebrà el Premi Periodista de l’Any. De Planell va començar treballant a El9Nou, va continuar a Nació Digital i a 8TV. També va ser redactor del FAQ's de 3Cat i després es va integrar a l'equip d’El Món a RAC1, d’on és l’actual coordinador, un càrrec que combina amb el periodisme d’investigació.
Precisament aquesta feina l’ha dut a destapar, l’any 2025, els mecanismes de l’anomenada ‘Operació Catalunya’, la intervenció de les clavegueres de l'Estat contra el procés independentista, amb la publicació en exclusiva d’enregistraments d’àudio de José Manuel Villarejo, ex comissari de la Policia Nacional. Alguns dels documents sonors que va treure a la llum el periodista són, per exemple, un àudio entre María Dolores de Cospedal, exsecretària general del PP, i Villarejo, que implicarien l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, en l'espionatge a l'extresorer del PP Luís Bárcenas.
Gonçal Mazcuñán i Josep Genescà, Premi Trajectòria ex aequo
El Premi Trajectòria ha estat ex aequo per a Gonçal Mazcuñán (Barcelona, 1948), director del diari Regió7 durant 24 anys i primer president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, creada el 2014; i Josep Genescà (Casserres, 1955), fundador i director de Ràdio Puig-reig, des del 1981, i impulsor del Fòrum 10 Comunicació, unes jornades que enguany celebren el 35è aniversari.
El premi a Josep Genescà és un reconeixement per la seva dilatada trajectòria professional i per ser l’ànima del Fòrum 10 Comunicació, un espai ja consolidat de reflexió i debat al Berguedà i a la Catalunya Central que, des de la primera edició, ha reunit a Puig-reig desenes de professionals i referents del periodisme i la comunicació del país.
Enguany també s’ha decidit premiar el periodista Gonçal Mazcuñán per la seva extensa i prolífica trajectòria. Director durant 24 anys del diari Regió7, Mazcuñán també va ser president executiu del Consell d’Administració d'Edicions Intercomarcals. Alhora, els Premis Batec també li reconeixen la seva tasca com a impulsor de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Amb la seva creació es va dotar el territori d’una estructura col·legial que, des del 2014, representa i defensa els professionals de la comunicació de les comarques centrals i que, en l’actualitat, ja compta amb 200 col·legiats.
Reconeixement a iniciatives periodístiques locals
El premi a la iniciativa periodística local és també ex aequo per a Televisió del Berguedà pels 30 anys d’emissions en directe de la festa de la Patum de Berga, i per a El Ganxo, la multiplataforma digital impulsada pel periodista Carles Jódar i l'streamer Norman López, de la cooperativa Gedi Media.
El premi a l’equip de Televisió del Berguedà vol posar en relleu la seva tasca imprescindible com a televisió de proximitat en la preservació i difusió de la Patum, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, així com la seva feina incansable per fer arribar la festa a les persones que no la poden viure en directe fomentant una Patum inclusiva i accessible.
Per altra banda, la junta de la Demarcació Catalunya Central ha decidit premiar el projecte del Ganxo, nascut a finals del 2024, per ser una iniciativa innovadora i arriscada dins del món de la comunicació. Es tracta d'un projecte multiplataforma nascut a Manresa que permet escoltar les retransmissions de tots els partits del Baxi Manresa en directe via ràdio digital, YouTube, Twitch i TikTok.
Faltarà per revelar els noms guanyadors dels Premis Plata i Plàtan, escollits pels mateixos periodistes de la Catalunya Central a través d'una votació. Aquests guardons reconeixen persones o entitats que han facilitat la tasca informativa dels professionals, o, al contrari, que s’han mostrat més reticents a oferir informació.
Premis amb valor social
Com cada any, els Premis Batec mantenen la col·laboració amb entitats socials del territori, encarregades del disseny i la confecció dels guardons. Enguany, els premis que es lliuraran han estat obra dels usuaris del taller ocupacional Encaix de la Fundació Ampans a Sant Vicenç de Castellet, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual que elaboren peces amb la tècnica del trencadís de l’arquitecte Antoni Gaudí.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa