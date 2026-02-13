Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca
Els alumnes de sisè de primària han ofert una narració teatralitzada per recordar, de manera pedagògica i divertida, els esdeveniments més destacats de la construcció de la Séquia i del misteri de la Llum
L'acte, celebrat aquest divendres al matí, ha omplert el Saló de Sessions de l'Ajuntament i ha acabat amb el cant dels Goigs de la Misteriosa Llum i amb la signatura del Llibre d'Honor de l'Ajuntament
Regió7/G.C.
Manresa s'ha submergit aquest divendres plenament en la celebració de la Festa de la Llum 2026. Aquest matí, el Saló de Sessions de l’Ajuntament s’ha omplert per rebre el pregó infantil. Una seixantena d’alumnes de 6è de primària de l’escola Ítaca han captivat el públic amb una representació teatral enginyosa, desenfadada i plena d’humor, revivint els esdeveniments i els protagonistes claus de la història de la construcció de la Séquia i el misteri de la Llum.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha obert l’esdeveniment, donant la paraula a Bernat Bozzo Closas, president de Foto Art Manresa, entitat responsable de la Festa de la Llum d’aquest any coincidint amb la commemoració del seu 50è aniversari. Bozzo ha explicat als joves que la fotografia és apta per a tots els públics i els ha animat a participar en els actes de la Llum, especialment en aquells on la fotogafia tindrà protagonisme.
Nou escenes i un retaule
A continuació, els alumnes de l’escola Ítaca han presentat un pregó teatral que ha destacat per la seva creativitat, format per nou escenes que han rememorat moments clau de la construcció de la Séquia i altres esdeveniments principals del segle XIV, que han conclòs amb la construcció d’un bonic retaule. En el text, entre altres protagonistes, ha destacat una missatgera i una secretària molt eixerides, nous personatges (ebenista, pintor, paletes policromadors...) o un poètic Guillem Catà, l’arquitecte de la Séquia, que és contractat a través d’un original anunci a la revista El Divendres. L’alumnat ha donat un paper destacat a l’entitat Foto Art Manresa, amb el carismàtic personatge Fèlix Flaix, un intrèpid fotògraf que es projecta al futur capturant aquests moments històrics amb la seva càmera, "un invent que encara no s’ha inventat".
En acabar el pregó, l’alcalde ha entregat un obsequi, una reproducció de l’escultura La Ben Plantada de Josep Clarà, als representants del professorat de l’escola Ítaca, Núria Duran Lucas, David Casas Sallés i Cristina Martínez Mestres, i a dos representants dels alumnes, Rim Kadri Kadri i Ritash Kadri Kadri.
El valor de conèixer la història local
Després, Marc Aloy Guàrdia ha clos l’acte amb un discurs final, en el qual ha felicitat els alumnes “per aquest pregó divertit, original i ben treballat sobre la història de la Séquia, una obra d’enginyeria que va permetre portar l'aigua a Manresa fa més de 650 anys”. L’alcalde ha ressaltat que en la intervenció teatral “heu destacat la valentia d’unes persones del segle XIV que van ser un exemple d’inspiració per a les noves generacions” i ha afegit que “la Manresa d’avui és hereva d’aquests manresans”. Finalment, ha valorat positivament que els joves coneguin i difonguin la història local i els valors que aquesta desprèn i els ha recordat “la importància del treball conjunt, l’esforç i la tenacitat per assolir grans objectius”.
Com a part de la tradició, l’acte ha conclòs amb la interpretació dels Goigs de la Misteriosa Llum a càrrec de Laia Vives Torrente (violí) i Ainet Canyadell Pintó (flauta travessera), sota la direcció musical de Núria Duran Lucas.
Després, a la Sala de Columnes, dos alumnes i un professor de l’escola Ítaca, Romayse Abou, Bernat Font Sánchez i David Casas Sallés, respectivament, han signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament en representació del seu centre educatiu.
Per llegir el pregó infantil sencer podeu clicar en aquest enllaç.
Aquest tarda hi ha l'institucional
Aquest divendres, a les 7 de la tarda, també al Saló de Sessions de l'Ajuntament, tindrà lloc el pregó institucional de la Festa de la Llum, enguany a càrrec d'Enric Casas i Bardolet, fundador de Foto Art Manresa.
