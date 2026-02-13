A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
L’enquesta d’hàbits de salut en escolars realitzada per la Clínica Universitària d'UManresa ha constatat un baix compliment del consum d’aliments recomanats
L’enquesta d’hàbits de salut del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars, realitzada per la Clínica Universitària d'UManresa, va constatar, en la passada edició, que hi ha un baix compliment del consum d’aliments recomanats. Per exemple, del total de nens explorats, només el 15,9% de nens i el 21,3% de nenes compleixen el consum recomanat de llegums. La xifra encara és més alta en el cas dels embotits: el 22,2% dels nens i el 9,9% de les nenes en fan un ús allunyat de les recomanacions. També s’ha detectat un consum elevat de brioixeria.
Pel que fa a l’ús de pantalles, els nens i nenes que han respost l’enquesta asseguren que les utilitzen més per lleure que no pas per fer deures. Habitualment, les fan servir més durant els caps de setmana. El 61,7% dels nens ho fan entre dues i quatre hores diàries. La xifra baixa al 43,8% en el cas de les nenes.
El qüestionari de salut ha permès analitzar la percepció de la pròpia salut dels infants: un 34,9% dels nens consideren que no tenen bona salut i les nenes que tenen aquesta sensació són el 12,4%.
Mala relació amb els progenitors
A més, un 34,1% dels nens asseguren haver patit assetjament, una xifra força més baixa en el cas de les nenes (16,5%). Altres dades destacades extretes del qüestionari són que un 29,4% dels nens i un 25,6% de les nenes diuen que tenen mala relació amb els progenitors.
Pel que fa a la pràctica esportiva, un 21,5% dels nens assegura no fer-ne fora de l’escola, xifra inferior en el cas de les nenes, que representen el 15,3%. Aquestes dades s’analitzen en el marc del programa de recerca DESK-MINI per detectar comportaments de risc per a la salut. Els resultats que se n’obtenen constitueixen una bona eina per fer accions en matèria de prevenció i promoció de la salut.
El programa està pensat per fer la detecció a l’edat diana, que és l’òptima per trobar determinades alteracions. En el cas de la logopèdia, les exploracions s’adrecen a infants entre quatre i cinc anys i són les logopedes les que es desplacen a les escoles. Pel que fa a les exploracions de podologia i de fisioteràpia, així com la resposta del qüestionari de salut, es duen a terme a la Clínica Universitària. La revisió podològica es fa a nens i nenes d’entre cinc i sis anys i la de fisioteràpia i el qüestionari s’adrecen a infants de quart curs de primària, d’entre 9 i 10 anys.
En el marc del programa, professionals de la Clínica Universitària realitzen exploracions de logopèdia, podologia i fisioteràpia a nens i nenes de les etapes infantil i primària per detectar problemes de salut de manera precoç. Des de fa uns anys, aquestes exploracions es complementen amb un qüestionari que permet fer una anàlisi de diferents hàbits que incideixen en la salut dels infants, com poden ser l’alimentació, l’ús de pantalles, l’activitat física o la salut mental.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»