Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El món del circ protagonitzarà el Carnestoltes Infantil de Manresa

Un total de 16 comparses escolars participaran en la rua de diumenge que tindrà un espectacle de cloenda que inclourà una exhibició d’acrobàcies de tela, a càrrec de la companyia LaCrica

Rua de comparses del Carnestoltes Infantil de Manresa, l’any passat

Rua de comparses del Carnestoltes Infantil de Manresa, l’any passat / Arxiu/Mireia Arso

Queralt Casals

Queralt Casals

Manresa

El Carnestoltes Infantil de Manresa ja ho té tot a punt per celebrar, aquest diumenge al matí, la seva 48a edició. Enguany, un total de 16 comparses escolars participaran en una cercavila ambientada en el món del circ, amb la disbauxa i la gresca com a protagonistes. L’organització preveu una participació similar a la de l’any passat, amb unes 3.000 persones omplint els carrers.

La rua, pensada especialment per a famílies i infants, comptarà amb la presència del Picapoll, que acompanyarà el Rei i la Reina Carnestoltes i tots els nens i nenes durant el recorregut i la festa final, que estarà amenitzada per Ernest Coma Corderroure. Una de les principals novetats d’aquesta edició serà l’espectacle de cloenda a la plaça de la Font de les Oques, on la companyia LaCrica oferirà una exhibició d’acrobàcies de tela.

La concentració dels grups inscrits tindrà lloc al passeig de la República a les 11 del matí, i la sortida de la cercavila serà a ¼ de 12. El recorregut passarà per la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera, fins a arribar a la plaça de la Font de les Oques.

La rua es farà a peu, però comptarà amb algunes carrosses, entre les quals les del Rei i la Reina Carnestoltes i el Picapoll. També hi participaran diversos grups musicals, com els Tabalers de Xàldiga, Geganters de Manresa, Batraques, Vilatukades, Minairons i la Unió Musical del Bages (UMB).

El Rei i la Reina Carnestoltes d’aquesta edició seran Joel Carro Hermosilla i Clàudia López Manzano, alumnes de primer curs del cicle d’arts escèniques del teatre Kursaal. Tant la carrossa com el vestuari, estrenats l’any 2020, tornaran a ser protagonistes de la festa.

Notícies relacionades

El Carnestoltes Infantil és organitzat per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t, amb la col·laboració de les AMPA de la ciutat, i tornarà a oferir una jornada festiva pensada per gaudir en família.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents