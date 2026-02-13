El pregoner de la Festa de la Llum entrellaça amb mestria la història de Manresa i de la fotografia
Acollit per un Salo de Sessions ple, Enric Casas Bardolet, enginyer, activista cultural i cofundador de Foto Art Manresa, entitat que celebra mig segle de vida i que administra enguany la festa més manresana, ha deixat una reflexió final: "Dels milions de fotografies que generem cada dia al món, què n'hem de fer?"
Un text molt ben travat que ha entrellaçat amb mestria la història de Manresa i la de la fotografia ha protagonitzat aquest divendres al vespre el pregó institucional de la Festa de la Llum. L'autor, el manresà Enric Casas Bardolet, un dels fundadors de Foto Art Manresa, entitat que celebra 50 anys i que enguany administra la festa més manresana, ha rebut un sonor aplaudiment per un discurs que ha combinat història, reflexió i, també, reivindicació.
L'acte pràcticament ha omplert totes les cadires del Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, on Casas, nascut a can Milord, a la baixada del Carme, el 6 de juliol de 1956, enginyer de professió, activista cultural, fotògraf i Llicenciat en Història de l'Art, ha sabut encomanar la seva passió per la fotografia, de la qual n'ha repassat l'espectacular evolució que ha viscut des de la primera imatge fotogràfica, l'any 1826, a càrrec d'un oficial napoleònic, fins a la revolució digital. "Als anys setanta es feien unes 320 fotografies per segon a tot el món; l'any passat, 63.500 per segon. Fins i tot hi ha més persones adultes al món que tenen un telèfon amb càmera que no pas aigua corrent a casa". Aquí ha arribat la reflexió: "Dels milions i milions de fotografies que generem cada dia al món, què n’hem de fer? Quantes ens tornarem a mirar algun cop? Qui en conserva la propietat? Què val la pena conservar i què és només brossa digital? I, sobretot, com ho hem de conservar? Els arxius digitals són fràgils i s’acumulen en memòries i núvols. Entre la quantitat, la banalització i l’efímer el debat és obert, i l’arxivística haurà de trobar maneres de sortir d’aquest atzucac", ha reblat.
Més d'un milió d'imatges
Com a reivindicació, ja dins de l'àmbit més local i fent referència als canvis que va portar la modernitat, ha recordat que el llegat que van deixar els fotògrafs d'aquella etapa "es conserva avui, en bona part, a l’Arxiu Comarcal del Bages, que custodia més d’un milió d’imatges d’aquesta època i de les dècades posteriors". Tot i això, ha remarcat, "encara cal una embranzida decidida i més recursos per completar la digitalització i fer fàcilment accessible aquest immens patrimoni visual". Casas, que torna a viure davant de l'església del Carme com quan era un infant, temple que ha comparat, fent referència al Miracle de la Llum, amb "una gran cambra fosca", ha explicat que "fa pocs anys que he tornat a viure a Manresa, en aquest barri vell que m’enamora i, alhora, em fa plorar".
Quan ha rememorat la importància que va tenir l'arribada de la línia de tren de Barcelona ha dit que "el trajecte va durar vuitanta minuts. I em neguitejo quan penso que ara, gairebé cent setanta anys després, per anar a Barcelona amb tren tardem el mateix temps".
Pel discurs han desfilat la història de la Festa de la Llum i l'evolució de la ciutat de la mà de l'evolució de la fotografia, sense oblidar alguns noms propis: "l'enyorat amic Joan Segon", traspassat ja fa vuit anys, que ha dit que és qui hauria d'haver fet el pregó; el primer fotògraf català, "un tal Sagristà", que era de Manresa, si bé estava establert a Barcelona (1842); les primeres fotografies que es conserven de la capital del Bages, de Charles Clifford, que formava part de la comitiva reial de la reina Isabel II en la seva visita per inaugurar la línia de tren de Barcelona a Manresa; les postals impreses que publicava la impremta Roca del carrer de Sant Miquel; el fotògraf Joaquim Portabella d'Argullol, Jaume Monràs; Cornet, Rosal, Gamisans, Ausió o Gaspar; Quintana, Lladó, Claret, Villaplana, Sardà...
"Una passió que ha unit generacions"
No ha oblidat el paper que van tenir els centres excursionistes per promoure la fotografia, atès que la majoria comptaven amb una secció fotogràfica. I, per descomptat, ha parlat del naixement de Foto Art Manresa. "Cinquanta anys de vida no són només un aniversari: són la constatació d’un camí compartit, d’una passió que ha unit generacions i d’un compromís ferm amb la cultura visual. Foto Art Manresa ha estat, des del primer dia, el punt de trobada de totes aquelles persones que vivim l’afició a la fotografia com una dèria o una manera d’entendre el món. Un espai on cadascú ha pogut aportar la seva mirada, el seu estil i la seva especialitat".
"Cinc dècades de compromis amb la cultura"
En l'acte també han intervingut la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, que, fent al·lusió als manresans que van fer la Séquia, ha remarcat la "importància de treballar plegats pel bé comú" i ha agraït "les cinc dècades de compromís amb la cultura de Foto Art Manresa", alhora que ha celebrat l'encert que representa que cada any administri la Festa de la Llum una entitat diferent.
Bernat Bozzo, president de Foto Art Manresa, que ha recordat la gènesi de l'entitat i ha repassat la trajectòria del pregoner. I l'alcalde Marc Aloy que, després de lliurar a Casas una reproducció de la Ben Plantada de Josep Clarà, que homenatja els iniciadors de la Séquia, ha fet valer la Festa de la Llum, l'entitat administradora, el contingut del pregó i ha recomanat amb insistència als presents que visitin l'exposició 50 anys de Foto Art Manresa que acull la sala d'exposicions del Centre Cultural el Casino, així com la resta de mostres que inclourà el programa de la Llum.
Ha celebrat el pregó infantil que hi ha hagut al matí, ha lamentat la "vergonya" de la infraestructura ferroviària, ha reivindicat poder atendre els infants en una Escola Valldaura que fa anys que espera marxar dels mòduls prefabricats a un edifici definitiu, i ha reclamat compromís als manresans, esperit crític per reclamar i canviar el que no funciona, però, també, autoestima i ser uns bons ambaixadors de Manresa amb el que funciona.
Comiat amb els Goigs de la Misteriosa Llum
Com és tradició, el cant dels Goigs de la Misteriosa Llum a càrrec de la Capella de Música de la Seu, amb direcció de Joel Díaz, ha clos la vetllada. Abans del pregó, Casas ha signat el Llibre d'Honor de la Ciutat de Manresa al despatx de l'alcalde i, en acabar, els assistents han rebut a la sortida un llibret del pregó i una Ametlla de la Llum.
