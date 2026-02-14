Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa

Porta quatre mesos negant-se a signar la recepció de l’actuació de la Generalitat perquè crea problemes a autobusos i camions

Un bus urbà fotografiat al pont de Sant Francesc

Un bus urbà fotografiat al pont de Sant Francesc / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem de l’Ajuntament Manresa porta 4 mesos sense acceptar les obres de la Generalitat de Catalunya del pont de Sant Francesc i no ho farà fins que se solventin els problemes que generen tenir una calçada massa estreta.

L’octubre de l’any passat es van donar per finalitzades les obres de rehabilitació del pont sobre el riu Cardener que connecta el nucli urbà amb la Renfe i el barri del Xup, l’Ajuntament va advertir que el resultat generava dificultats per utilitzar la infraestructura tant a autobusos com a camions i que no es faria la recepció de l’obra fins que les observacions fossin tingudes en consideració.

Desplaçar les barreres

Segons el govern municipal, la situació es normalitzarà quan «es completin els treballs de millora del pont», ja que «resta pendent la recol·locació de les barreres de protecció de manera que s’eviti el fregament dels autobusos i camions». El Departament de Territori de la Generalitat va licitar per un import d’1,5 milions les obres de millora del pont de Sant Francesc, situat a la C-37z, a Manresa.

L’obra ha dotat de més espai als vianants, però ha mantingut l’amplada d’una calçada de 5,60 metres que ja era molt estreta. Una circumstància que suposa un perjudici directe als conductors d’autobusos, sobretot els que hi circulen amb els de grans dimensions, ja que si coincideixen al mig del pont, queden encallats. Quan succeeix això el resultat són ratllades a la zona lateral amb les baranes, que milloren la seguretat dels vianants, però a la pràctica han significat una sensació de reducció de l’espai hàbil a la calçada.

Abans, quan es produïa aquesta circumstància quedava l’alternativa de pujar a la vorera si no venia ningú caminant i deixar passar l’altre vehicle de grans dimensions. L’Ajuntament ha volgut deixar clar que l’obra és responsabilitat de la Generalitat, que «va detectar que es podia donar aquesta situació» i ho va advertir el Departament de Territori.

Notícies relacionades

Segons el departament de Territori de la Generalitat, l’amplada total de la calçada continua sent la mateixa que abans de la rehabilitació: 5,60 metres. Està buscant alternatives que no s’han concretat fins al moment.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents