La rua del Carnestoltes infantil converteix el centre de Manresa en un gran circ
Un total de 16 comparses escolars participen en una desfilada plena de color, fantasia i disbauxa
Majorets, domadors de lleons, mags, malabaristes i, fins i tot, venedors de crispetes. Són només alguns dels personatges que s'han pogut veure aquest matí durant el Carnestoltes infantil de Manresa dedicat al món del circ.
La 48a edició de la cita ha reunit un total de 16 comparses escolars que s'han disfressat expressament per a l'ocasió per omplir el centre de Manresa de color, fantasia i disbauxa.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa