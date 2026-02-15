Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La rua del Carnestoltes infantil converteix el centre de Manresa en un gran circ

Un total de 16 comparses escolars participen en una desfilada plena de color, fantasia i disbauxa

Laura Serrat

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Majorets, domadors de lleons, mags, malabaristes i, fins i tot, venedors de crispetes. Són només alguns dels personatges que s'han pogut veure aquest matí durant el Carnestoltes infantil de Manresa dedicat al món del circ.

La 48a edició de la cita ha reunit un total de 16 comparses escolars que s'han disfressat expressament per a l'ocasió per omplir el centre de Manresa de color, fantasia i disbauxa.

