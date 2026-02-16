La celebració de l'Any Nou Xinès a Manresa inclourà una desfilada pel primer tram del Passeig
La festivitat organitzada per les dues entitats xineses establertes a la capital del Bages serà el 22 de febrer
La desfilada, a les 11 del matí, anirà de la plaça de Neus Català a la de Sant Domènec, on es farà la inauguració
Seguidament, ja a dins del teatre Conservatori, tindrà lloc una gala amb diverses actuacions
Les dues entitats xineses establertes a Manresa organitzaran diumenge vinent, dia 22 de febrer, la festa de l'Any Nou Xinès, que enguany inclourà una desfilada amb el Ball del drac pel primer tram del passeig de Pere III, amb sortida a les 11 del matí des de la plaça de Neus Català i Pallejà, des d'on anirà fins a la plaça de Sant Domènec, on els participants es reuniran amb els Armats.
A 2/4 de 12 del migdia tindrà lloc la inauguració a la plaça de Sant Domènec, seguida de la gala, que es farà al teatre Conservatori. L'acte comptarà amb la presència del cònsol de la Xina a Barcelona, que es desplaçarà a Manresa per celebrar amb la comunitat xinesa a la capital del Bages aquesta festivitat tan especial.
Les actuacions inclouran el Ball del drac, Ball de bastons, instruments tradicionals, dansa tradicional xinesa, arts marcials xineses i òpera xinesa i coral.
L'organitzen el Centre Cultural Xinès de Manresa i la Federació Europea de Joves Xinesos d'Ultramar, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Consolat General de la Xina a Barcelona, i hi col·laboren diverses entitats i empreses, que també s'han implicat en el patrocini de la festa.
D'ençà que Manresa té dues entitats xineses cada any se celebra l'Any Nou Xinès, que és la festivitat més important de totes les festes tradicionals de la Xina. Es regeix pel calendari lunar, per la qual cosa les dates varien cada any en referència al calendari gregorià. Segons l'astrologia xinesa, hi ha dotze signes que es representen amb dotze animals. Cada any lunar correspon a un d'aquests animals, que transmet les seves característiques a la personalitat de les persones nascudes sota el seu signe. Segons la llegenda, l'Emperador del Cel va organitzar una cursa entre tots els animals per triar els que passarien a formar part de l'horòscop. Els dotze que van arribar primer a la meta es van incloure en l’horòscop xinès per l'ordre d'arribada: rata, bou, tigre, conill, drac, serp, cavall, cabra, mico, gall, gos i porc.
L'Any del Cavall de Foc
Enguany, s'escau l’Any del Cavall de Foc, que simbolitza una etapa de molta energia, moviment i transformació. En l’horòscop xinès, el Cavall és un signe de llibertat, de vitalitat, d'esforç i d'esperit independent. Representa el progrés, la superació personal i el desig d’avançar amb determinació cap a nous objectius. El Foc com a element que l'acompanya, potencia les qualitats esmentades i hi aporta passió, creativitat, entusiasme i una gran força d’acció. La suma d'un i altre dona com a resultat any dinàmic, marcat per la iniciativa, la comunicació i l’impuls de generar canvis, tant a escala personal com col·lectiva. (Font: Any Nou Xinès amb Barcelona)
