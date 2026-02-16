Inclusió social i sostenibilitat es donen la mà, i Manresa n'és l'exemple
El Consorci per a la Gestió de Residus i Ampans s’uneixen per promoure l’educació ambiental a les escoles
Tot comença amb un taller a classe. En aquest cas a primer B de l’escola La Font de Manresa. Els nens presten especial atenció al Xavier, educador ambiental, que té el suport de l’Ivan i la Meri. Els dos darrers són usuaris de la Fundació Ampans que fan de voluntaris per explicar als petits què vol dir reciclar i com s’ha de fer correctament.
Es tracta d’una iniciativa del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus que té el valor afegit de la participació d’Ampans. Amb una deixalleria mòbil recorren centres educatius de Manresa i comarca per explicar als més joves, als que hauran de tenir cura del planeta en el futur més pròxim, la importància de reciclar i reutilitzar. I que si cal tirar, cal fer-ho al lloc correcte. Tothom, doncs, surt guanyant: es consciencia els més joves i es promou la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual.
«Qui escolti que es toqui el nas» diu el Xavier un cop els nens i nenes ja estan asseguts a les seves cadires. L’educador ambiental té la virtut de fer-se escoltar i tothom se’l toca. Comença el taller, doncs. Després de fer un repàs a tots els tipus de contenidors que hi ha al carrer i què hi va en cadascun, es reparteix a cada taula una caixa amb això, residus, que els nens hauran de col·locar al dipòsit que toca.
L’Ivan els ajuda. Té 29 anys i és usuari del centre ocupacional Canonge d’Ampans. Assegura que li agrada fer de voluntari en aquest taller perquè «ensenyo als nens coses noves per ells i també aprenc jo». Als centres ocupacionals els usuaris fan activitats que els aporten «benestar, tant material com emocional», explica Núria Jovés, d’Ampans. «Una de les activitats és aquest voluntariat a la comunitat perquè ells no es vegin com persones passives. Poden ensenyar als altres i poden aportar».
El taller continua amb una visita a un dels vehicles de la deixalleria mòbil que han aparcat al pati. D'aquí el nom del taller: ‘La mòbil va a l’escola’. «Sabeu què hi ha en una deixalleria mòbil?», demana el Xavier als nens. «Allò que no va a cap contenidor», contesta l’Ulises. Té sis anys i és molt viu. «Allò que es pot tornar a fer sevir», contesta un altre. El Xavier els ensenya els secrets del vehicle, com la rampa del darrere per on baixen a tota velocitat, mentre l’Ivan i la Meri els mostren materials que es poden dur a una deixalleria mòbil com ferralla electrònica.
La mestra de primer B, Laia Comellas, considera positiva la proposta perquè «és important que les noves generacions tinguin hàbits tant de reciclatge com de reutilització. És important que ja des de petits tinguin clares aquestes qüestions». També aplaudeix la participació d’Ampans en el projecte. «El món ha de treballar en xarxa i la inclusió real només s’assoleix quan les diferents esferes es troben i treballen juntes».
Andreu Ortega és el responsable de les deixalleries, un servei del Consorci que gestiona Ampans a través d’un concurs públic. Afirma que la participació de la fundació en la iniciativa li dona un «plus social». Es va pensar dur ‘La mòbil a l’escola’ perquè «pensem que si els nens reciclen, a casa es recicla». Per la seva part Gisela Llauradó, del Consorci, explica que la col·laboració entre les dues institucions «funciona molt bé. Els usuaris estan encantadíssims i tothom ho valora molt positivament». S’ha posat en marxa aquest curs a primer i segon, «on els usuaris dels centres ocupacionals es poden sentir més còmodes».
