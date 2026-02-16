L'Associació Europea de Policia d'Ucraïna viatja a Manresa per condecorar sor Lucía pel seu suport continuat al país
El reconeixement el van lliurar aquest dissabte al Convent de Santa Clara dues representants d’Europol, organització pública registrada al Ministeri de Justícia d’Ucraïna
La fundació del convent destaca que el premi "no és només per a sor Lucía, sinó per a tots els voluntaris, conductors, empreses i donants que fan possible cada corredor humanitari»
Regió7/G.C.
Sor Lucía Caram va rebre aquest dissabte, 14 de febrer, al Convent de Santa Clara de Manresa, l’Ordre de la Cooperació Internacional, concedida per l’Associació Europea de Policia d'Ucraïna (Europol Ucraïna), en reconeixement del seu compromís humanitari sostingut amb el poble ucraïnès en plena guerra.
La distinció, aprovada per la junta directiva de l’organització i signada pel tinent general Leonid Mezentsev, reconeix més de quatre anys de suport constant: més de 40 viatges a Ucraïna, enviament d’ambulàncies, material sanitari, equips quirúrgics i ajuda essencial per a la població civil en condicions d’hostilitats. Destaca especialment la cooperació impulsada amb la regió de Khàrkiv per donar suport als hospitals i als programes destinats a la infància vulnerable.
Europol Ucraïna és una organització pública registrada al Ministeri de Justícia d’Ucraïna que agrupa membres i veterans de cossos de seguretat i de defensa del país, així com familiars de defensors caiguts. El reconeixement s'ha lliurat al Convent de Santa Clara per part de dues representants d’EUROPOL desplaçades a Catalunya per a l’acte oficial.
A punt, un nou corredor humanitari
La Fundació del Convent de Santa Clara destaca que «aquest premi no és només per a sor Lucía, sinó per a tots els voluntaris, conductors, empreses i donants que fan possible cada corredor humanitari». La condecoració arriba a les portes d’un nou corredor humanitari que partirà el pròxim 20 de febrer cap a Ucraïna, reafirmant el compromís actiu de Manresa amb les persones que pateixen les conseqüències de la guerra. En aquest corredor, el número 42 ja, hi portaran 21 vehicles, 20 generadors, 2 tràilers amb sacs de dormir que aguanten temperatures de fins a 20 graus sota zero i equips d'emergència, i hi participaran 44 conductors.
