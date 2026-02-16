Lluïsa Massana Penas rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa
L'alcalde Marc Aloy Guàrdia i la regidora Mariona Homs Alsina li han lliurat un obsequi i un ram de flors en nom del consistori
Regio7
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, han visitat aquest dilluns al migdia la senyora Lluïsa Massana Penas per felicitar-la pel seu centenari. En nom del consistori, li han lliurat un ram de flors i un obsequi. La trobada s’ha fet al seu domicili, situat al carrer de la Sardana, durant la qual la Lluïsa ha estat acompanyada per alguns dels seus familiars.
Lluïsa Massana Penas va néixer a Fals el 14 de febrer de 1926. És vídua i forma part d'una família amb quatre nebots, dues renebodes i set renebots. Al llarg de la seva vida professional, va treballar al camp com a pagesa i, posteriorment, a la fàbrica Filatures Jorba, al Pont de Vilomara. També es va dedicar especialment a les tasques de la llar. En els seus últims anys, va cultivar un interès per la música, com el seu marit, Salvador. Actualment, la Lluïsa té problemes de mobilitat, però manté una bona memòria.
