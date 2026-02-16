La pàgina de...
De Manresa a la Casamance: cooperació sanitària amb arrel local
Fundada el 2022 i integrada al Consell Municipal de Solidaritat, l’associació ¿Y tú, en África? impulsa projectes de salut comunitària al sud del Senegal basats en l’atenció primària, la formació local i la continuïtat de les intervencions
Marta Cuenca Llavall
L’associació ¿Y tú, en África? es va fundar l’any 2022 a la ciutat de Manresa i forma part del Consell Municipal de Solidaritat, des d’on comparteix espai amb altres entitats del teixit solidari local. Entre els seus membres fundadors hi ha Amadou Konta, d’origen senegalès, que, amb només 18 anys, va iniciar un trajecte migratori de tres anys fins a arribar a Europa, i una metgessa vinculada a Althaia (l’autora d’aquest article).
La combinació d’una experiència vital profundament connectada amb la realitat africana i d’una trajectòria professional en l’àmbit sanitari marca l’origen i el sentit dels projectes de l’associació.
L’activitat de ¿Y tú, en África? se centra principalment a la Casamance, al sud del Senegal, una regió amb una gran riquesa humana i cultural, però amb importants mancances pel que fa a l’accés a serveis bàsics, especialment sanitaris. La dispersió geogràfica, les dificultats de comunicació i la manca de recursos fan que molts pacients -infants, dones embarassades, persones amb patologies cròniques i gent gran- accedeixin tard o de manera irregular a l’atenció mèdica. Davant d’aquesta realitat, l’entitat aposta per una cooperació basada en la continuïtat i en el treball conjunt amb la població local. La seva missió es resumeix en un principi clar: aprendre i treballar amb la comunitat, no substituir-la.
Les accions combinen l’atenció primària, la salut comunitària i l’acompanyament de pacients fràgils, integrant la prevenció i l’educació per a la salut com a elements centrals. Professionals sanitaris voluntaris treballen colze a colze amb agents locals, adaptant les intervencions al context social i cultural del lloc.
Impacte del 2025: dades que mesuren la cooperació
L’impacte d’aquest model es reflecteix en dades concretes. Durant el 2025, l’associació va oferir atenció a 3.620 pacients i va beneficiar més de 4.800 persones en total de manera indirecta (famílies, comunitat...). En l’àmbit de l’atenció primària es van registrar 2.344 pacients en 28 poblacions, amb una alta demanda de patologia musculoesquelètica, infeccions respiratòries i lesions cutànies. En salut bucodental, es van atendre 601 pacients, incloent-hi 170 infants, i es van fer 471 revisions dentals escolars amb fluoració, reforçant de manera clara la dimensió preventiva. Aquest volum d’activitat va ser possible gràcies a la participació de 169 voluntaris, majoritàriament professionals sanitaris.
Objectius del 2026: consolidar i ampliar els projectes
De cara al 2026, l’associació consolida i amplia els seus projectes, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. En l’àmbit de la salut maternoinfantil, s’està duent a terme la reforma de la maternitat del poble d’Abene, amb l’objectiu d’equipar-la amb espais adequats i amb material bàsic per garantir una atenció al part segura i digna. El projecte inclou la formació de llevadores locals, l’atenció de patologia pediàtrica aguda i l'organització de tallers d’educació sexual adreçats tant a la població adulta com a les escoles, incloent-hi formació sobre salut menstrual.
El projecte d’odontologia entra en una nova etapa amb les cadires dentals ja instal·lades, combinant l’activitat assistencial amb la continuïtat de les tasques de prevenció i fluoració a les escoles.
Paral·lelament, es dona continuïtat al projecte consolidat d’atenció primària, reforçant la comissió de farmàcia i la protocol·lització de l’assistència.
El projecte quirúrgic continua desenvolupant-se en coordinació amb ONG col·laboradores, mentre que el projecte educatiu manté iniciatives com el casal d’estiu.
La cooperació de ¿Y tú, en África? també té una clara dimensió local. A Manresa, l’entitat organitza activitats de sensibilització i intercanvi cultural com el festival Dimbaya, previst per al segon cap de setmana de juny, un espai de trobada a través de la música, la dansa i el debat que reforça el vincle entre la ciutat i la Casamance.
Des del teixit associatiu manresà, l’associació sense ànim de lucre exemplifica una cooperació internacional rigorosa, arrelada al territori i sostinguda en el temps basada en el respecte mutu i en l’aprenentatge compartit.
