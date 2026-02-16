El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard
El regidor Carles Garcia va informar en el darrer ple municipal, a una pregunta de Fem Manresa, que també s’espera per al primer trimestre d’enguany l’estudi informatiu del tram de Manresa Alta al Parc Tecnològic
El projecte executiu per fer el soterrament de la línia dels FGC des de l’estació Manresa Alta fins a la plaça Espanya -on es farà una estació sota terra que rellevarà la del carrer del Primer de Maig- ha de quedar enllestit el mes vinent a tot estirar, segons va informar el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, en el darrer ple municipal a una pregunta de Fem Manresa. Igualment, va situar en el primer trimestre de l’any la finalització de l’estudi informatiu del tram entre l’estació Manresa Alta i el Parc Tecnològic.
En ambdós casos, es va tard, tenint en compte que el projecte executiu, segons va dir el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, l’octubre del 2024 en l’acte celebrat a Manresa per commemorar el centenari de l’arribada del carrilet, havia de quedar enllestit el 2024 per licitar l’obra el 2025. Quant a l’estudi informatiu, havia de quedar enllestit abans d’acabar l’any passat.
Trucada d’Aloy i Ruiz
Garcia va explicar que, segons una trucada entre l’alcalde Marc Aloy i el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, l’empresa pública de la Generalitat, «se’ns va informar que Ferrocarrils està en tràmit de tancar el projecte executiu de la integració ferroviària durant el primer trimestre del 2026 i el trametrà al Departament de Territori per començar el procés de licitació de les obres». Va remarcar que el calendari depèn de la Generalitat.
Referint-se a la pregunta de Fem sobre si el govern municipal vol continuar tirant endavant aquest projecte i prioritzar-lo dins de l’agenda de la ciutat, va ser contundent. «El govern municipal segueix valorant que la integració ferroviària i el perllongament són dos projectes estratègics per a Manresa, amb què la ciutat guanyarà una transformació molt important del centre que permetrà crear un node intermodal de transport públic a la plaça Espanya; desplegar el metro comarcal; desencallar sectors urbanístics de la ciutat que permetran crear zones verdes, nous habitatges, el 30% de protecció oficial (l’últim cas és el de l’Alcoholera); donar continuïtat a nous vials, recorreguts de vianants, resoldre el coll d’ampolla de l’avinguda de la Font del Gat, que ara ni pot arribar al Passeig, i convertir-lo en un vial d’accés a la ciutat des de la C-25 que afavoreixi l’entrada i sortida dels transports públics que conformen i conformaran la xarxa de mobilitat metropolitana de Manresa».
Pel que fa a l’estudi informatiu del tram que comprèn des de l’estació Manresa Alta fins al Parc Tecnològic, va dir que, «igual que el projecte d’integració, està en fase de tancament i s’espera la seva aprovació dins del primer trimestre del 2026»; i, sobre l’estudi informatiu del perllongament entre la futura estació de Parc Tecnològic i Santpedor, va constatar que «no hi hauria retard perquè en la presentació de Territori del 25 de juliol del 2024 es va dir que aquest estudi es faria durant el 2025 i el 2026», de manera que encara s’és dins del termini plantejat.
