Afectacions a la mobilitat per la celebració dels actes centrals de la Festa de la Llum de Manresa

Divendres i dissabte, 20 i 21 de febrer, es tallarà el trànsit de diversos carrers del Centre Històric

La pujada i baixada del pilar de quatre dels Tirallongues per la Festa de la Llum

La pujada i baixada del pilar de quatre dels Tirallongues per la Festa de la Llum / Arxiu/Mireia Arso

Regió7

Manresa

Aquest divendres i dissabte, 20 i 21 de febrer, es tallarà el trànsit de diversos carrers del Centre Històric, amb motiu dels actes El pacte de la Concòrdia, Baixada de l’Aigua, seguici d’autoritats i de la imatgeria de Manresa, pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, la Tronada, i la ballada de la imatgeria, participativa i de sardanes de la Festa de la Llum 2026 de Manresa

Divendres 20 de febrer

Pacte de la Concòrdia i arribada de la Llum i l’Aigua

A partir de les 17 h, amb motiu del muntatge tècnic per a l’acte: El Pacte de la Concòrdia i arribada de la Llum i l'Aigua es tallarà el trànsit de vehicles a la Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants. Es mantindrà l’accés de veïns al carrer dels Infants. S’anul·larà la parada de transport públic interurbà de plaça d'Europa.

De les 19 a les 20.30 h es tallarà el trànsit de vehicles entorn de la plaça Infants, en concret els carrers:

  • Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la dels plaça Infants
  • Carrer dels Infants
  • Plaça dels Infants
  • Carrer del Carme
  • Carrer del Joc de la Pilota, entre els carrers del Carme i de la Dama
  • Carrer de Puigterrà de Dalt, entre la plaça dels Infants i carrer de Llussà

Baixada de l’Aigua

A partir de les 18.15 h, la Policia Local farà talls de trànsit puntuals i progressius al llarg del recorregut: inici al Parc de l'Agulla, Ctra. Santpedor, Av. bases de Manresa, c. Font del Gat, c. Súria, c. Primer de Maig, Pg. Pere III, Muralla del Carme i plaça Infants (els talls de trànsit de Pl. Infants i carrer del Carme ja estaran dins els talls de l'acte anteriorment esmentat).

Dissabte 21 de febrer

De les 10 h a les 14 h, amb motiu dels actes seguici d'autoritats i de la imatgeria de Manresa, pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, tronada, i ballada de la imatgeria, participativa i de sardanes es tallarà el trànsit de vehicles entorn la plaça Major, en concret:

  • Carrer de Sobrerroca, entre el passatge delsAmics i la plaça Major
  • Plaça Major
  • Carrer de Cap del Rec
  • Carrer de Sant Miquel
  • Baixada del Carme
  • Baixada del Pòpul 

Durant l'acte: seguici d'autoritats i de la imatgeria de Manresa des de l’Ajuntament fins a l'església del Carme, es tallarà el trànsit de vehicles des de plaça dels Infants i des de plaça de Hospital en direcció cap al Centre Històric.

