Althaia, guardonada en l’acte de cloenda del 50è aniversari de La Unió
El premi a la fundació sanitària manresana és per la seva trajectòria i pel valor transformador del seu projecte
El Palau de la Música va aplegar 700 representants de les principals institucions del país i de professionals del sector sanitari i social
Regió7
La Fundació Althaia de Manresa ha estat guardonada per la seva trajectòria i pel valor transformador del seu projecte en l’acte de cloenda del 50è aniversari de La Unió. El reconeixement es va lliurar aquest dilluns al Palau de la Música Catalana, en una celebració que va reunir més de 700 representants del sector sota el lema 'Tenim Història. Som Futur' i que va posar en valor el model sanitari i social català. L’esdeveniment va estar encapçalat per Josep Rull Andreu, president del Parlament de Catalunya; la consellera de Salut, Olga Pané Mena, i la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, entre altres autoritats.
El reconeixement, en la categoria d’organització amb projecte transformador, posa en valor la trajectòria d’Althaia com a institució sanitària i social "capaç d’afrontar els reptes de futur amb solvència, qualitat, eficiència i valors ètics, que aposta per la complexitat i la tecnologia, però també per l’atenció de proximitat i comunitària a través del treball en xarxa amb altres institucions del territori i del país". Una institució universitària que fa de la docència, la recerca i la innovació palanques per a la millora contínua, per al desenvolupament professional i per a l’equilibri territorial. Aquest resultat és fruit d’una transformació que es va iniciar amb la constitució de la Fundació Althaia l’any 2002 després d’un procés d’unificació jurídica i patrimonial de cinc institucions hospitalàries i que va ser possible "gràcies a una planificació estratègica, generositat institucional i coratge polític", segons van assenyalar des de La Unió.
Va recollir el guardó Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa i president del Patronat d’Althaia, que en l’acte va estar acompanyat per Manel Jovells Cases, director general de la institució, membres del Patronat i del Comitè de Direcció, així com de Jordi Valls Riera, Josep Camprubí Duocastella i Valentí Junyent Torras, exalcaldes que han estat presidents del Patronat d’Althaia. També hi van ser presents professionals de la institució que participen en grups de treball de La Unió.
En els parlaments, Helena Ris Romeu, presidenta del Patronat de la Fundació Puigvert, va destacar que Althaia “representa l’esforç de la societat catalana en constituir serveis per atendre a la població” i va afirmar que és “paradigma del model sanitari català”. També va elogiar la tasca dels patrons, els directius i els professionals, fent un esment especial a la important tasca que han desenvolupat els alcaldes i presidents de la Fundació, així com el seu director general, Manel Jovells Cases. Va acabar la intervenció posant en valor l’esforç i el compromís que ha permès constituir “una institució excel·lent que dona servei a quasi 300.000 persones”.
En la categoria d’institucions, La Unió va lliurar un reconeixement a la Fundació Puigvert, l’Institut Pere Mata, l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Són les cinc institucions fundadores de La Unió, que entre el 1974 i el 1975 van aplegar institucions i gestors referents dels hospitals concertats de Catalunya per sumar esforços i capacitats, i esdevenir generadors d’opinió i d’influència.
També es va atorgar un reconeixement, en la categoria de personalitat i a títol pòstum, a Esperança Martí Salís, persona clau per a La Unió i per al sistema sanitari català.
La Unió reivindica el model sanitari i social català com un producte d’èxit
La cita va reunir exconsellers de Salut, diputats del Parlament, representants municipals, agents socials i econòmics, així com nombrosos referents del sistema sanitari i social català.
Durant la seva intervenció, el president del Parlament, Josep Rull Andreu va destacar la contribució de La Unió en l’evolució i millora del sistema de salut i social de Catalunya i s’hi va referir com un exemple en el qual altres països es poden emmirallar.
Per la seva banda, el president de La Unió, Joan M. Adserà Gebellí, va reconèixer i agrair el compromís de la societat civil amb la construcció d’un sistema de salut i social referent en valors i resultats i va destacar “un producte d’èxit, el reconegut com a model català”. I a continuació, s’hi va referir al debat sobre la sostenibilitat i els populismes que qüestionen l’Estat del Benestar, defensant que “la societat civil que representem ha de reforçar el seu activisme en l’interès col·lectiu i en els valors, sumant recursos i coneixement, i contribuint al progrés econòmic, l’equilibri territorial, la cohesió social i la convivència”.
La Unió està formada per 115 entitats i més de 750 dispositius i 75.000 professionals que fa més de 50 anys que presta serveis al sistema de salut i social de Catalunya. Aquesta entitat ha estat cabdal per donar suport i vertebrar totes les entitats i institucions que formen part del sistema sanitari i social català i contribuir a oferir una atenció amb qualitat i eficiència.
