Front comú dels tres barris de la zona nord de Manresa per combatre l'"abandonament institucional reiterat"
Les associacions de veïns de Mion-Puigberenguer, Carretera Santpedor i Poble Nou han celebrat una primera trobada en la qual han posat sobre la taula dues demandes concretes
Reclamen una partida per il·luminar els eixos principals dels tres barris per Nadal perquè diuen que el sector "queda a les fosques", i descentralitzar els actes que es fan per la festa major
Les associacions de veïns de Mion-Puigberenguer, Carretera Santpedor i Poble Nou de Manresa han celebrat una primera trobada per posar en marxa una estratègia comuna per defensar la zona nord de la ciutat. L'aliança neix de la necessitat compartida de fer front a la pèrdua de serveis i a la manca d'inversió que, al seu entendre, ha patit els darrers anys el sector que les acull i, alhora, per iniciar vincles per poder treballar en projectes compartits.
Constaten el malestar de les associacions davant del que anomenen un "abandonament institucional reiterat". Aquesta deixadesa fan notar que ha obligat les entitats a assumir tota la pressió logística i econòmica per dinamitzar la vida als carrers, una responsabilitat que consideren que hauria de ser compartida amb el consistori.
La principal conclusió de la primera reunió, a la qual van assistir Valentí Serra, president de l'Associació de Veïns del Poble Nou; Jordi Canyadell, secretari de l'Associació de Veïns Mion-Puigberenguer, i José Mollar, vocal de l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor, que han qualificat de molt positiva, és la creació d'un projecte d'intervenció comunitària conjunt que es començarà a desplegar durant aquest 2026. L'objectiu no és només fer una llista de queixes, sinó generar un espai de treball on els tres barris puguin compartir recursos, organitzar esdeveniments i actuar com un sol interlocutor davant de l’Ajuntament.
Partida pressupostària
En concret, les tres entitats veïnals han posat sobre la taula dues demandes. La primera, la il·luminació nadalenca. Denuncien que la zona nord queda "a les fosques" cada desembre i reclamen una partida pressupostària específica per il·luminar els eixos principals dels tres barris, com l'avinguda de les Bases de Manresa, un motor comercial que "actualment no rep el tractament que mereix", però, també, altres carrers concorreguts del sector.
"Volem els mateixos serveis"
La segona és la "descentralització real dels recursos". Les tres entitats critiquen que la majoria d'actes, tallers i activitats municipals es concentren al nucli antic i a les Escodines -bàsicament, al Casal de les Escodines- deixant de banda la resta de ciutat. "Manresa és molt gran i tots paguem els mateixos impostos. Per tant, volem els mateixos serveis", reivindiquen. Una de les idees més defensades és que, pensant en la festa major, es podrien fer actes de manera descentralitzada.
Davant de la situació que denuncien, fan notar que la zona nord no es tanca en si mateixa. El grup de treball subratlla que aquesta és una xarxa oberta. S'espera que en els pròxims mesos s'hi vagin sumant més entitats, col·lectius, comerciants i ciutadans a títol individual per augmentar la pressió social i recuperar el pols dels barris del nord.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone