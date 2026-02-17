L’Ajuntament de Manresa insta la Generalitat a concedir la Creu de Sant Jordi a Joan Morros
S’afegeix a la iniciativa de recollida de signatures després d’atorgar-li la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural
L’Ajuntament de Manresa aprovarà en el plenari d’aquest dijous la moció presentada pels grups municipals d’ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Front Nacional per adherir-se a la iniciativa per instar el Govern de la Generalitat a concedir la Creu de Sant Jordi a Joan Morros Torné per la seva ingent tasca com a promotor cultural i impulsor de les arts escèniques a la ciutat. .
L’acció arriba dos mesos després que li fos atorgada la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural i s’enquadra en un moviment ciutadà de recollida de signatures, ja n’hi ha més de dues mil, perquè l’impulsor de Rialles, Tabola, Bloc i El Galliner rebi també aquest honor.
Enginyer, psicòleg i pedagog enamorat de la cultura
Nascut a Manresa el 3 de febrer de 1954, és enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia. Ha estat professor de secundària durant 37 anys i catedràtic d’Animació Sociocultural a l’Institut Guillem Catà. El 2015 es va jubilar com a professor i col·labora com a voluntari en diferents projectes socioeducatius.
Més enllà de la seva trajectòria professional, Morros és un activista cultural que ha impulsat diferents entitats. De ben jove, el 1977 va col·laborar en la creació de l’entitat Rialles de Manresa, que es va dedicar a programa espectacles infantils. El 1981 va formar part del grup que va engegar l’Associació Cultural Tabola dedicada a organitzar i promoure tota mena d’activitats juvenils a la ciutat.
Més tard, el 1986, amb alguns dels col·laboradors de Tabola va crear l’Associació Cultural Bloc. També va ser un dels fundadors, l’any 1987, de la revista El Pou de la Gallina i, el 1995, juntament amb set persones més va crear l’Associació Cultural El Galliner, que entre altres objectius tenia el de la recuperació del teatre Kursaal, que es va aconseguir 11 anys després, gràcies a la implicació ciutadana i a la complicitat dels responsables de l'Ajuntament de Manresa. És el coordinador de l'entitat des de 1995.
