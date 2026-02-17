Més de 2.300 famílies vulnerables fan servir el bo social d’Endesa a Manresa
L’ajut redueix entre un 42,5% i un 57,5% la factura de la llum
No es pot tallar el subministrament elèctric a les persones que estiguin acollides al descompte
A Manresa hi ha 2.325 llars que fan servir el bo social d’Endesa de les quals 810 són clients considerats vulnerables i 1.515 vulnerables severs.
Segons ha comunicat la companyia, la xifra es manté força estable en relació l’any 2024, amb un increment de 44 beneficiaris.
Si es compara amb les dades de l’any 2020, quan van utilitzar el bo social 1.351 clients a Manresa, hi ha hagut un increment del 72%.
A qui està destinat?
Està destinat a pensionistes, famílies nombroses i monoparentals, persones en situació de vulnerabilitat i beneficiaris de l’ingrés mínim vital. En el cas de Manresa, la tipologia de col·lectius beneficiaris és un 58% de persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, un 38% de famílies nombroses, un 2% de pensionistes i un 2% de beneficiaris de l’ingrés mínim vital.
Endesa subratlla que la presència de col·lectius com els pensionistes amb pensions mínimes contributives i beneficiaris de l’ingrés mínim vital «continua sent minoritària, fet que evidencia el potencial de creixement d’aquesta ajuda entre aquests perfils».
Al conjunt de Catalunya, el nombre de beneficiaris del bo social gairebé s’ha duplicat entre 2020 i 2025, segons les últimes dades proporcionades per la companyia a tancament d’any. En total, 161.530 famílies gaudeixen d’aquest descompte, xifra que representa un màxim històric i consolida el bo social com un mecanisme de protecció per als col·lectius vulnerables. Es tracta d’un ajut que redueix entre un 42,5% i un 57,5% la factura de la llum sobre el preu per al petit consumidor.
Des del 2020, el nombre de llars acollides al bo social ha crescut en 73.579 famílies (fins a les 161.530 actuals), la qual cosa representa un increment del 84%. L’evolució ha estat especialment significativa a partir del 2021 i, sobretot, entre 2022 i 2023. En aquest període, el nombre de famílies amb bo social va passar de 115.866 a 144.688, prop de 29.000 llars més en només un any. Posteriorment, el creixement ha continuat amb augments més moderats però constants.
El bo social és un descompte directe a la factura elèctrica que actualment compta amb una protecció addicional en el marc de l’escut social aprovat pel Govern estatal. Aquest marc inclou, entre d’altres, la prohibició de tall del subministrament per a totes aquelles persones acollides al bo social. Del total de llars que compten amb el bo social a Catalunya, prop de 72.000 són famílies vulnerables i tenen una rebaixa del 42,5% en la factura elèctrica, mentre que més de 89.500 són vulnerables severes i la reducció és del 57,5%, subjecta als límits de consum anuals establerts per la normativa.
Dit d’una altra manera, el 45% són considerades vulnerables pel Ministeri i el 55% són vulnerables severes.
Quant a la seva tipologia, el 59,5% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 36,6% són famílies nombroses i monoparentals, el 2,6% són pensionistes i l’1,3% són beneficiaris de l’ingrés mínim vital.
Aquestes dades posen de manifest que la presència de col·lectius com els pensionistes amb pensions mínimes contributives i els beneficiaris de l’ingrés mínim vital continua sent minoritària, fet que evidencia el potencial de creixement d’aquesta ajuda entre aquests perfils i la importància de continuar promovent-ne la sol·licitud.
Com sol·licitar el bo social
El bo social és una eina per garantir l’accés a l’energia de les llars més vulnerables. En aquest context, Endesa, a través de la seva Comercialitzadora de Referència, Energia XXI, treballa per facilitar al màxim la tramitació i la difusió d’aquest ajut.
Actualment, els canals digitals són els més àgils i senzills per sol·licitar el bo social, tant a través del web com de l’aplicació EnergiaXXI Bono Social. A més, la Companyia posa a disposició dels usuaris una calculadora virtual que permet comprovar de manera orientativa si es compleixen els requisits per accedir-hi.
Paral·lelament, Endesa impulsa assessorament proactiu a organismes i institucions, amb tallers i sessions informatives, amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de persones possible i fomentar el coneixement i la sol·licitud del bo social, especialment entre aquells col·lectius que encara tenen una presència reduïda entre els beneficiaris.
Per a més informació sobre aquesta ajuda, els clients poden consultar el canal web https://www.energiaxxi.com/ca/bo-social o l’aplicació EnergiaXXI Bono Social, on s’especifiquen els requisits concrets per sol·licitar-lo i la documentació necessària per fer la tramitació.
Quan la companyia rep la documentació, un equip especialitzat s’encarrega d’atendre les sol·licituds i valida si s’han rebut tots els documents necessaris. Si falta algun document s’informa al client i, després, quan la sol·licitud està completa, s’envia al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el qual comprova el compliment dels requisits socioeconòmics. Finalment, la Comercialitzadora de Referència, Energia XXI, és l’encarregada de comunicar al client la resolució del Ministeri.
