Mor als 100 anys a Manresa Magdalena Duocastella Amenós

Vídua de l'estudiós Josep Camprubí i Plans i mare de l'alcalde de la ciutat entre el 2006 i el 2011 Josep Camprubí Duocastella

Imatge del reconeixement pel seu centenari envoltada de família / Arxiu/AJM

Ha mort als cent anys d'edat Magdalena Duocastella Amenós, que només fa tres mesos va rebre de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, un ram de flors i un obsequi especial per felicitar-la pel seu centenari. La celebració es va dur a terme a la carretera de Vic, on residia, i on va poder gaudir d'aquest moment tan significatiu envoltada dels seus familiars.

Magdalena Duocastella Amenós era vídua des de l'any 2000 de l'historiador Josep Camprubí i Plans i mare de l'alcalde de Manresa entre el 2006 i el 2011 Josep Camprubí Duocastella. Camprubí va liderar la ciutat després de l'alcalde Jordi Valls i abans de l'alcalde Valentí Junyent. La vetlla serà aquest dimecres al tanatori Mémora de Manresa, de les 10 del matí a les 8 de la tarda, i la cerimònia de comiat es durà a terme dijous a les 11 del matí a la Parròquia mare de Déu del Carme de Manresa.

Una gran família

Magdalena Duocastella Amenós va néixer a Manresa el 15 de novembre de 1925 i va créixer al centre històric de la ciutat, davant de la basílica de la Seu. Es va casar amb Josep Camprubí Plans i van tenir nou fills, un dels quals és l'exalcalde de Manresa Josep Camprubí. Els seus descendents formen una família extensa que supera les cinquanta persones.

Des de ben jove, la Magdalena va estudiar piano, i el seu pare li'n va regalar un que encara acompanya tota la família. A més, va aprendre a cosir i va vestir els seus fills durant la infància. Més tard, va col·laborar amb una modista de Manresa i ajudava el seu marit, que era agent comercial, en un taller de manipulats de paper situat al passatge de la Mesquita.

El seu espós, l’estudiós Josep Camprubí i Plans, era una de les persones més conegudes i apreciades del món econòmic i social del Bages.

Activíssim col·laborador de Regió7 i incansable recopilador de la història econòmica del Bages i del Berguedà, Josep Camprubí i Plans va deixar una obra d’onze Ilibres i centenars d’articles sobre les empreses i els empresaris de la Catalunya central.

