Neix a Vic-Remei una pinya amb veïns i col·lectius per embellir el barri manresà
Han començat amb la neteja, el cap de setmana passat, del petit parc de Casa Caritat, seguida d'una reunió per posar en comú com veuen el sector i què caldria millorar, i d'un vermut-dinar de germanor
"Som un grup de gent del barri -d’aquells que ens saludem pel carrer, que ens queixem del mateix banc trencat, que somriem quan els carrers s’omplen de vida- i que també formem part de diferents col·lectius i associacions. Fa temps que pensem en com ens agradaria que fos la vida al barri i en què podem fer perquè hi hagi més espais de trobada, de convivència i de suport mutu".
Així comença la invitació feta per un grup de veïns, a títol individual i també integrats en entitats, a veïnat del barri Vic-Remei de Manresa amb l'objectiu de treballar plegats per millorar l'espai on viuen i, alhora, per fer comunitat.
Aquest cap de setmana van viure la primera experiència, després d'enviar la invitació a través de les xarxes, fulls de mà i de cartells que van penjar en comerços, bars i habitatges del barri. El resultat va ser una jornada en la qual van participar una quarantena de persones. Primer, van fer millores al petit parc de Casa Caritat, on van arranjar la gespa que havia crescut massa, van omplir el sorral, van pintar els bancs, van tapar amb terra un parell de bassals que s'havien format i fins i tot van plantar flors.
Tot plegat els va comportar un parell d'hores de feina. Seguidament, van fer una trobada per compartir com veuen el barri de Vic-Remei i què més creuen que es podria fer per millorar-lo. La trobada es va celebrar al local de l'esplai del barri, que els va cedir l'Associació de Veïns Vic-Remei, que no hi va poder assistir, però va fer costat a la convocatòria. En acabar, van compartir un vermut-dinar.
Un dels veïns impulsors de la iniciativa, Cèsar Mendonza, explica a Regió7 que la idea va sorgir fa un parell o tres de mesos per part de veïns del sector que "veiem que s'anava degradant i vam decidir trobar-nos per parlar de què passava i fer una crida per tal que més veïnes s'hi sumessin". Ho van fer persones a títol individual i també entitats i cooperatives d'habitatge, "i vam prendre la decisió de posar bonic el parc i de fer una crida al barri per trobar-nos".
A partir de la posada en comú que van fer de la situació actual a Vic-Remei la intenció és "no deixar perdre l'oportunitat" de continuar fent accions mitjançant "l'endreça de la informació de la trobada".
En la iniciativa, a banda de l'Associació de Veïns Vic-Remei, hi van col·laborar: L'Aguait, La Companya, l'Esplai Vic-Remei, La Raval Habitatge Cooperatiu, el Gimnàs Popular La Ruda i la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries.
