La Residència i Centre de Dia Mont Blanc de Manresa obté la certificació del model de cures sense subjeccions
Sant Andreu Salut aposta per alternatives basades en la prevenció, l’adaptació dels entorns i l’acompanyament individualitzat
Regió7
La Residència i Centre de Dia Mont Blanc de la Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, ha obtingut la certificació Libera Dignos – 1a avaluació, Fase III, del Model de Cura Centrada en la Persona sense Subjeccions (Norma Libera-Care), un reconeixement que acredita el compromís del centre amb una atenció més humana, digna i respectuosa.
La certificació valida un model assistencial que elimina l’ús de subjeccions físiques i químiques i aposta per alternatives basades en la prevenció, l’adaptació dels entorns i l’acompanyament individualitzat.
Segons la la Fundació Sant Andreu Salut, "aquest reconeixement és fruit d’una manera de cuidar que ja forma part del nostre ADN i que situa la dignitat i els drets de la persona al centre de totes les
decisions".
Un model integrat
La Fundació Sant Andreu Salut explica que fa anys que impulsa un model de cures basat en el respecte a la voluntat, la intimitat i les creences de cada persona; la preservació de l’autonomia i la capacitat de decisió; l’adaptació dels espais i rutines a les necessitats individuals i la formació continuada dels equips professionals en humanització.
Segons Sant Andreu salut, la certificació Libera-Care no representa un canvi puntual, sinó la validació externa d’un model consolidat i integrat en el funcionament habitual dels centres.
Actualment, totes les residències de Sant Andreu Salut estan acreditades amb la Norma Libera-Care, excepte la Residència Sant Andreu, que es troba en procés d’acreditació.
Amb aquest pas, l’entitat reforça el seu posicionament com a referent al territori en l’impuls d’un model de cures sense subjeccions, alineat amb els estàndards de qualitat i amb la defensa dels drets de les persones grans.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone