Un jove resulta ferit en ser atropellat a Manresa
L'accident va ser a l'avinguda Països Catalans cruïlla amb Carretera de Vic dimarts al matí
Manresa
Un jove de 18 anys veí d'Artés va resultar atropellat aquest dimarts al matí a la cruïlla de la carretera de Vic amb l'avinguda Països Catalans, ben a prop de la plaça Prat de la Riba de Manresa.
L'atropellament es va produir prop tres quarts de deu del matí quan un turisme, conduït per una veïna de Sant Joan de Vilatorrada, de 44 anys, va envestir el jove. La persona ferida va ser atesa per personal sanitari en un primer moment al lloc dels fets i posteriorment va ser traslladada a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides de caràcter menys greu.
La Policia Local de Manresa va practicar les proves reglamentàries d’alcoholèmia i estupefaents a la conductora del vehicle, i va donar negatiu.
