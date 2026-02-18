El Joc de Ciutat de la Festa de la Llum de Manresa transporta els quaranta-un participants fins al 1908
L’activitat, organitzada per l’Equip d’Esplais del CAE, va reunir onze equips al Centre Històric
Un concurs de mosaics amb la col·laboració del comerç del carrer Nou va ser el fil conductor de la 14a edició
Regió7
Un total de 41 participants, repartits en 11 equips, van prendre part en la darrera edició del Joc de Ciutat de la Llum de Manresa, celebrada el passat dissabte 14 de febrer. L’activitat també va comptar amb la col·laboració de 26 voluntaris provinents d’Ampans, PIL Bages, alumnat dels cicles formatius d’Animació Sociocultural i Turística i de Mediació Comunitària del Guillem Catà i del Servei Comunitari del Lluís de Peguera, així com persones a títol individual que ja havien fet de voluntàries anteriorment al CAE o que van sol·licitar-ho aquest any.
El CAE agraeix especialment la implicació de tot l’equip de voluntariat, molt necessari per fer possible la dinamització del joc, així com la col·laboració dels botiguers del carrer Nou, que van col·locar objectes als seus aparadors per a una de les proves de l’activitat.
El gran encàrrec, un concurs de mosaics, va ser el fil conductor de la 14a edició del Joc de Ciutat. L’activitat transportava els participants el 1908, un moment d’esplendor industrial i artístic, en què havien de superar diverses proves per aconseguir la victòria. I va tenir lloc la tarda del dissabte 14 de febrer, amb inici i final a la plaça de Sant Ignasi Malalt i recorregut per diversos carrers i places del Centre Històric de Manresa.
El Joc de Ciutat de la Llum està organitzat per l’Equip d’Esplais del CAE, el CAE i La Xarranca, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, i forma part del programa de la Festa de la Llum.
