Junts porta al Ple iniciatives per defensar els drets dels ciutadans, la dignitat territorial i el patrimoni de Manresa

Ramon Bacardit ha explicat que les propostes “responen a problemes reals, concrets i quotidians"

Ramon Bacardit i Mònica de Llorens

Ramon Bacardit i Mònica de Llorens / F.G.

Regió7

Manresa

El Grup Municipal de Junts per Manresa presentarà al Ple d’aquest dijous un conjunt d’iniciatives que tenen un objectiu clar: defensar els interessos dels ciutadans davant la manca de previsió, sensibilitat i eficàcia del govern municipal i de les administracions responsables en qüestions clau per a la ciutat.

El president del grup municipal, Ramon Bacardit, ha explicat que les propostes “responen a problemes reals, concrets i quotidians que afecten directament la vida dels manresans i que massa sovint el govern aborda tard i malament”.

Mobilitat i greuge territorial

Una de les iniciatives principals és la moció que reclama una rectificació immediata del Secretari de Mobilitat de la Generalitat per haver descartat aixecar les barreres del peatge de la C-16 durant el col·lapse de Rodalies.

Junts denuncia el tracte discriminatori cap a les comarques centrals i exigeix que es garanteixi una mobilitat digna per a la ciutadania. Segons el text, la decisió del Govern demostra una manca de sensibilitat i coneixement de la realitat territorial.

Defensa dels ciutadans davant sancions injustes

El grup també demanarà explicacions detallades sobre els expedients sancionadors derivats de la reubicació de la càmera de fotomulta del carrer Santa Maria, amb l’objectiu de garantir transparència i seguretat jurídica per als ciutadans afectats.

Junts vol saber quants expedients s’han obert, en quin estat es troben i com es garantirà la devolució dels imports als ciutadans que ja hagin pagat sancions indegudes.

Transparència i rigor en l’ús dels recursos públics

Junts també demanarà explicacions al govern municipal sobre el nou servei de bicicletes elèctriques Baik, després que l’Ajuntament afirmés públicament a les xarxes socials que el projecte no tenia cap cost per als ciutadans.

El grup municipal recorda que, segons el dictamen aprovat, el servei té un cost total estimat superior a 1,6 milions d’euros i que, malgrat el finançament parcial amb fons europeus, l’Ajuntament haurà d’assumir més de 647.000 euros provinents de recursos municipals per cobrir el dèficit d’explotació i altres despeses.

Per aquest motiu, Junts exigeix transparència i demana explicacions sobre les previsions reals de finançament i sobre el motiu pel qual no s’ha informat correctament la ciutadania.

Prevenció i seguretat del parc d’habitatges

El grup municipal també formularà una pregunta de seguiment arran del greu incendi produït al carrer Santa Llúcia, que va obligar a evacuar desenes de veïns i va evidenciar la vulnerabilitat d’alguns edificis de la ciutat.

Junts vol saber si existien indicis previs de deficiències estructurals i quines mesures pensa impulsar el govern municipal per reforçar els mecanismes d’inspecció i prevenció de riscos en el parc d’habitatges.

El grup insisteix que la seguretat dels veïns no pot dependre de la improvisació i reclama una política activa i planificada en matèria de prevenció.

Problemes quotidians que el govern no resol

Junts també portarà al Ple un prec per restituir un punt de contenidors a la pujada de la Catalana, després que diverses famílies hagin quedat sense un accés raonable per dipositar residus.

Notícies relacionades

Segons Bacardit, aquesta situació “és un exemple clar de decisions mal planificades que generen problemes als veïns i deterioren la imatge de la ciutat”.

TEMES

