L'Avenç Nacionalista de Manresa de Sergi Perramon es replica a Sant Cugat

Mostra "orgull d'exercir capitalitat i esdevenir referents d'una nova manera de fer política municipal amb ambició nacional"

Sergi Perramon, en una imatge d'arxiu

Sergi Perramon, en una imatge d'arxiu / Arxiu/Oscar Bayona

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Aquest dijous 20 de febrer es farà la presentació a Sant Cugat d'Avenç Nacionalista – Avenç Sant Cugatenc, amb la participació de l'impulsor d'aquest espai polític de centre-dreta, el manresà Sergi Perramon.

La presentació anirà a càrrec de Lluís Fernàndez-Alà i Jodri Ysamat Faus. Durant la sessió es donaran a conèixer els detalls d’aquesta iniciativa, un projecte pensat per reconstruir, aglutinar i consolidar l’espai polític de centre-dreta nacionalista a Sant Cugat, "amb especial atenció a la participació ciutadana, a fer coincidir el talent en un mateix espai pels reptes de futur de la ciutat", segons afirmen.

Perramon ha explicat que Lluís Fernàndez-Alà va assistir a Manresa a la presentació d'Avenç Nacionalista i "el nostre model el va inspirar per poder-lo implementar a Sant Cugat. Ell comparteix l'aspiració d'aglutinar aquest espai de centre-dreta nacionalista".

Perramon, que es va presentar a les passades eleccions municipals amb les sigles del Front Nacional i que funciona a l'Ajuntament de Manresa com a Grup Nacionalista, creu que pot arribar a tenir "quatre o cinc candidatures amb propostes idèntiques".

Ha afegit que es vol exportar el model de Manresa a Sant Cugat, "un model que neix en clau municipal, però que pensa en clau nacional, tal com diu el propi nom, perquè som nacionalistes. Per part nostra, si podem ajudar a construir una alternativa sòlida a escala municipal així ho farem i sempre des de baix a dalt, perquè els municipis és on es governa de veritat".

"Orgullosos d'exercir capitalitat"

Afegeix que Avenç només té sentit si hi ha persones preparades per generar consensos. "Lluís Fernàndez-Alà té aquest perfil", explica, "va ser candidat a la presidència del Barça, director de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Sant Cugat i és un empresari implicat en el teixit socioeconòmic de la ciutat". Pel que fa a Jodri Ysamat Faus va ser "exnúmero 2 dels convergents a Sant Cugat".

Assegura que "estem orgullosos d'exercir capitalitat i esdevenir referents d'una nova manera de fer política municipal i que tingui aquesta ambició nacional. A Manresa ens agrada ser referents i esperem ser la referència d'aquest espai de centre-dreta nacionalista".

Pel que fa a altres possibles rèpliques d'Avenç Nacionalista, Perramon reconeix que "estem a les beceroles i només tirarem endavant aquest projecte en punts amb persones preparades per fer-ho. Si Avenç creix ho farà qualitativament", rebla.

TEMES

