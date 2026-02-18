L'Avenç Nacionalista de Manresa de Sergi Perramon es replica a Sant Cugat
Mostra "orgull d'exercir capitalitat i esdevenir referents d'una nova manera de fer política municipal amb ambició nacional"
Aquest dijous 20 de febrer es farà la presentació a Sant Cugat d'Avenç Nacionalista – Avenç Sant Cugatenc, amb la participació de l'impulsor d'aquest espai polític de centre-dreta, el manresà Sergi Perramon.
La presentació anirà a càrrec de Lluís Fernàndez-Alà i Jodri Ysamat Faus. Durant la sessió es donaran a conèixer els detalls d’aquesta iniciativa, un projecte pensat per reconstruir, aglutinar i consolidar l’espai polític de centre-dreta nacionalista a Sant Cugat, "amb especial atenció a la participació ciutadana, a fer coincidir el talent en un mateix espai pels reptes de futur de la ciutat", segons afirmen.
Perramon ha explicat que Lluís Fernàndez-Alà va assistir a Manresa a la presentació d'Avenç Nacionalista i "el nostre model el va inspirar per poder-lo implementar a Sant Cugat. Ell comparteix l'aspiració d'aglutinar aquest espai de centre-dreta nacionalista".
Perramon, que es va presentar a les passades eleccions municipals amb les sigles del Front Nacional i que funciona a l'Ajuntament de Manresa com a Grup Nacionalista, creu que pot arribar a tenir "quatre o cinc candidatures amb propostes idèntiques".
Ha afegit que es vol exportar el model de Manresa a Sant Cugat, "un model que neix en clau municipal, però que pensa en clau nacional, tal com diu el propi nom, perquè som nacionalistes. Per part nostra, si podem ajudar a construir una alternativa sòlida a escala municipal així ho farem i sempre des de baix a dalt, perquè els municipis és on es governa de veritat".
"Orgullosos d'exercir capitalitat"
Afegeix que Avenç només té sentit si hi ha persones preparades per generar consensos. "Lluís Fernàndez-Alà té aquest perfil", explica, "va ser candidat a la presidència del Barça, director de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Sant Cugat i és un empresari implicat en el teixit socioeconòmic de la ciutat". Pel que fa a Jodri Ysamat Faus va ser "exnúmero 2 dels convergents a Sant Cugat".
Assegura que "estem orgullosos d'exercir capitalitat i esdevenir referents d'una nova manera de fer política municipal i que tingui aquesta ambició nacional. A Manresa ens agrada ser referents i esperem ser la referència d'aquest espai de centre-dreta nacionalista".
Pel que fa a altres possibles rèpliques d'Avenç Nacionalista, Perramon reconeix que "estem a les beceroles i només tirarem endavant aquest projecte en punts amb persones preparades per fer-ho. Si Avenç creix ho farà qualitativament", rebla.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà