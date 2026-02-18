Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Li demanen 6 anys de presó per una baralla a una discoteca de Manresa

L'acusat va donar-li un cop que li va fer perdre una dent a la víctima, i a la caiguda es va trencar la tíbia

L'Audiència de Barcelona acollirà dimarts al matí el judici

L'Audiència de Barcelona acollirà dimarts al matí el judici / ARXIU/J. S.

Eduard Font Badia

Manresa

Sis anys de presó per una baralla a una discoteca de Manresa. Això, i una indemnització de 16.500 euros i dos anys d'allunyament de la víctima, és el que la Fiscalia demana per a un acusat d'una baralla la matinada del 4 de desembre de 2022 a la terrassa d'un local d'oci del Polígon dels Trullols de Manresa.

Segons l'escrit d'acusacions, l'acusat es trobava a la terrassa de la discoteca en el moment que algú li va recriminar la seva conducta amb un tercer. Després d'això, l'acusat, amb intenció de fer mal, li va colpejar fortament a la cara, tant que el va fer caure a terra. Això va provocar-li la fractura de la tíbia i el peroné i un edema labial superior esquerre per la pèrdua d'una peça dental. El fiscal apunta que tot plegat li va suposar 120 dies de recuperació, dels quals 5 van ser d'hospitalització, i quedant-li com a seqüela la pèrdua traumàtica d'un incisiu.

Per al fiscal del cas, això suposa un delicte agreujat de lesions, pel qual demana sis anys de presó i una indemnització de 16.500 euros en conceptes d'indemnització i seqüeles. A més a més, sol·licita que se'l condemni a més de dos anys d'allunyament de la víctima, superiors a la pena de presó que se li imposi.

Notícies relacionades

El judici se celebrarà dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.

El Govern ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors catalans després de la vaga històrica de l’11 de febrer

La mel deixa l’esmorzar i es converteix en protagonista gourmet

Junts porta al Ple iniciatives per defensar els drets dels ciutadans, la dignitat territorial i el patrimoni de Manresa

La pel·lícula "Hamnet" catapulta la venda de la novel·la original amb més de 20.000 nous exemplars venuts

Jordi Robirosa: "Has de conviure amb què et diguin anti equip local. Jo sempre he estat pro Manresa!"

L'Avenç Nacionalista de Manresa de Sergi Perramon es replica a Sant Cugat

El Govern i els Comuns acorden un xec menstrual i de preservatius per a joves de fins a 25 anys

Pressupostos participatius de Solsona: els diners en mans dels veïns
