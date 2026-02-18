Li demanen 6 anys de presó per una baralla a una discoteca de Manresa
L'acusat va donar-li un cop que li va fer perdre una dent a la víctima, i a la caiguda es va trencar la tíbia
Sis anys de presó per una baralla a una discoteca de Manresa. Això, i una indemnització de 16.500 euros i dos anys d'allunyament de la víctima, és el que la Fiscalia demana per a un acusat d'una baralla la matinada del 4 de desembre de 2022 a la terrassa d'un local d'oci del Polígon dels Trullols de Manresa.
Segons l'escrit d'acusacions, l'acusat es trobava a la terrassa de la discoteca en el moment que algú li va recriminar la seva conducta amb un tercer. Després d'això, l'acusat, amb intenció de fer mal, li va colpejar fortament a la cara, tant que el va fer caure a terra. Això va provocar-li la fractura de la tíbia i el peroné i un edema labial superior esquerre per la pèrdua d'una peça dental. El fiscal apunta que tot plegat li va suposar 120 dies de recuperació, dels quals 5 van ser d'hospitalització, i quedant-li com a seqüela la pèrdua traumàtica d'un incisiu.
Per al fiscal del cas, això suposa un delicte agreujat de lesions, pel qual demana sis anys de presó i una indemnització de 16.500 euros en conceptes d'indemnització i seqüeles. A més a més, sol·licita que se'l condemni a més de dos anys d'allunyament de la víctima, superiors a la pena de presó que se li imposi.
El judici se celebrarà dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.
