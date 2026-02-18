Manresa veurà un documental sobre la figura de Sant Joan de Déu
L’acte sobre el fundador de l'orde hospitalari se celebrarà a la Plana de l’Om amb la participació de l’equip de la pel·lícula
Regió7
L’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa acollirà el pròxim dimecres 11 de març la projecció del documental sobre Sant Joan de Déu titulat El menor dels germans. El boig de Granada que va canviar l’hospitalitat.
El film tracta la figura història de Sant Joan de Déu, fundador de l’orde hospitalari, conegut com el "boig" per la seva tasca innovadora en l'atenció als malalts i necessitats. Militar de professió, als 43 anys es va traslladar a Granada on va experimentar la seva conversió i va començar a tenir cura de malalts, pobres i necessitats, fins arribar a fundar un hospital. La seva tasca es va fer famosa i el bisbe de la ciutat el va començar a a dir-li Sant Joan de Déu.
Després de visionar la pel·lícula, s’ha programat una tertúlia amb l’equip que l’ha dirigit. L’acte començarà a 2/4 de 7 de la tarda, i es preveu que el col·loqui es dugui a terme cap a 2/4 de 8.
El documental es projectarà en versió original amb subtítols en català. L'obra original és el castellà
L’acte és gratuït, però per control d’aforament és obligatori inscriure-s’hi, indicant el nom de les persones que hi assistiran, escrivint a cristobal.ripoll@sjd.es o bé trucant al 673 34 04 65.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà