Mor Narcís Riba, que va ser rector del Carme de Manresa durant vuit anys i vicari general del bisbat de Vic
Nascut a Balsareny el 1947, va exercir el seu ministeri a Sant Joan de Vilatorrada i a Igualada, entre altres
Jubilat canònicament, residia a la Casa Sacerdotal de Vic, on ha mort aquest dimecres als 79 anys
Aquest dimecres, dia 18 de febrer, ha mort mossèn Narcís Riba Codina a l'edat de 79 anys i després de 51 de ministeri de prevere. El funeral serà divendres, dia 20 de febrer, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Domènec de Vic. Riba, que va ser rector del Carme de Manresa i també va exercir el seu ministeri a Sant Joan de Vilatorrada i a Igualada, va ocupar el càrrec de vicari general de la diòcesi de Vic entre els anys 2005 i 2009, en què va ser rellevat per motius de salut per David Compte, que hi va ser des del 3 de juny del 2009 fins al 19 de febrer del 2021, rellevat per Josep Maria Riba Farrés, actual vicari general El finat residia a Vic d'ençà que es va jubilar canònicament.
Mossèn Riba, que era prevere de l’Església de Vic i canonge de la Santa Església Catedral Basílica de Sant Pere de Vic, va néixer a Balsareny el dia 1 de gener de 1947 i va rebre l’orde del presbiterat el dia 30 de novembre de 1975.
Va arribar al Carme el 1997
Exercí el ministeri de prevere com a vicari de la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada (1975), d’on després va ser rector (1981); també va exercir com a vicari de la Soledat d’Igualada (1982) i de Santa Maria d’Igualada (1986). Va ser rector de les parròquies de Sant Hilari de Vilanova del Camí (1990) i del Carme de Manresa (1997), d'on va marxar quan va ser nomenat vicari general del bisbat de Vic, el 8 de maig del 2005.
Llicenciat en Teologia i Pedagogia, i organista, quan va marxar de Manresa, entrevistat per aquest diari, va manifestar que "al Carme hi he estat molt bé, me’n queda un record excel·lent" i va admetre que trobaria a faltar el contacte amb els feligresos atès que li tocava entomar una etapa amb una feina més de despatx.
Va ser membre de la Comissió d’Art Sagrat (1984), consiliari diocesà de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat (1987) i director del Secretariat de Litúrgia (1999). Igualment, va ser membre del Consell Presbiteral, representant dels preveres de l’arxiprestat de l’Anoia-Segarra (1994-2000) i designat pel bisbe (2014-2022), i membre del Col·legi de Consultors (1995-2000 i 2015-2022).
L’any 2005 va ser nomenat vicari general de la diòcesi i canonge del capítol de la catedral de Vic, del qual va ser mestre de capella (2009), secretari (2017) i Penitencier ad casum (2017); també va ser membre del consell diocesà per als assumptes econòmics (2005).
