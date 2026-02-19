Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca la canalització de la nova xarxa d'aigua potable als carrers València, Doctor Esteve i Sarret i Arbós de Manresa

Durant l'actuació, iniciada aquest dijous per Aigües de Manresa amb una durada prevista de sis setmanes, es prohibirà l’estacionament en els trams afectats

Tanca per senyalitzar un àmbit d'obra de l'empresa municipal Aigües de Manresa

Manresa

Aigües de Manresa porta a terme des d'aquest dijous 19 de febrer, les obres de canalització de la nova xarxa d'aigua potable als carrers València, Sarret i Arbós, i Dr. Esteve, amb una durada prevista per a la finalització dels treballs de sis setmanes.

Amb motiu dels treballs, es prohibeix l'estacionament en els trams afectats que són els següents:

  • Carrer de València, entre el carrer Major i el carrer Sarret i Arbós.
  • Carrer de Sarret i Arbós, entre el carrer València i el carrer Dr. Esteve.
  • Carrer de Dr. Esteve, entre el carrer Sarret i Arbós i el carrer Major.

