Contracten personal per posar en marxa la nova planta de gestió de residus a Manresa
Durant el segon semestre de l’any en curs està prevista l'entrada en funcionament del nou equipament
El ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a convocar places de la seva plantilla de personal per tal de poder posar en marxa la nova planta de gestió de residus situada al parc ambiental de Bufalvent, a tocar de l’actual planta de compostatge.
El dictamen aprovat afirma que durant el segon semestre de l’any en curs està prevista la posada en funcionament de la nova planta de valorització, la qual comportarà un increment molt significatiu de la càrrega de treball en els àmbits de producció i manteniment.
Ampliació de la plantilla
Aquesta nova càrrega de treball no pot ser assumida amb els recursos humans actualment disponibles, motiu pel qual el Consell Plenari del Consorci va aprovar, en sessió celebrada el mes de desembre passat, una ampliació de la plantilla.
Es considera que el correcte funcionament de la planta de valorització requereix la incorporació de personal amb la categoria de peó i oficial de segona, amb formació i experiència específica en el manteniment i l’operació de plantes de tractament de residus, així com en la conducció de pales carregadores.
